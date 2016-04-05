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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1854185518561857
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:54

  Успіх написав:Це, наче Арестович диктував їм, що писати
ну Коваленко не надо с Арестовичем путать. Арестович себе зарабатывает политические баллы у прекрасной половины общества, успокаивая их от женских неврозов. Его можно воспринимать как Зеленского с 4 тыс евро для учителей. А одессит собирает инфу по своим около-военным каналам. В основном по югу. Даже если они говорят одно и то же, степень доверия разная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:02

  Puente написав:pesikot
Знов за рибу гроші ...
Зараз - от конкретно після 24 лютого які претензії до Зеленського ?

"Знов за рибу гроші ... " - це як раз ті, кому Порох досі в борщ сере

Та і все, що трапилось 24 лютого - це результат дій Зеленського до 24 лютого

Конкретно ?
Не вибачився за "надо перестать стрелять" и за те, что увидел какой-то там мир в глазах Путина

Продовжив тиснути на Порошенко, то за кордон не випустят, то шавок з Г+Г зпустять

Знову почав тиснути на нашого мера

Так що, як вище правильно написали, робота над помилками не виконана. А це прямий шлях до нових помилок

И про колаборантів.
Якщо це колаборант на рівні корегувальник - це неприємно, але рівень втрат малий
А коли колаборанти на рівні держави - то рівень втрат значно більше
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 31 лип, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:02

  AlexMotel написав:
  vitaliian написав:Успіх спс за клип

Оце по ділу, не ота фінта з 90х :) +

Так він теж з 90х :wink: :mrgreen:
Успіх
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