Puente написав:pesikot
Знов за рибу гроші ...
Зараз - от конкретно після 24 лютого які претензії до Зеленського ?
"Знов за рибу гроші ... " - це як раз ті, кому Порох досі в борщ сере
Та і все, що трапилось 24 лютого - це результат дій Зеленського до 24 лютого
Конкретно ?
Не вибачився за "надо перестать стрелять" и за те, что увидел какой-то там мир в глазах Путина
Продовжив тиснути на Порошенко, то за кордон не випустят, то шавок з Г+Г зпустять
Знову почав тиснути на нашого мера
Так що, як вище правильно написали, робота над помилками не виконана. А це прямий шлях до нових помилок
И про колаборантів.
Якщо це колаборант на рівні корегувальник - це неприємно, але рівень втрат малий
А коли колаборанти на рівні держави - то рівень втрат значно більше