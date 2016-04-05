RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1855185618571858>
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:54

  Успіх написав:Це, наче Арестович диктував їм, що писати
ну Коваленко не надо с Арестовичем путать. Арестович себе зарабатывает политические баллы у прекрасной половины общества, успокаивая их от женских неврозов. Его можно воспринимать как Зеленского с 4 тыс евро для учителей. А одессит собирает инфу по своим около-военным каналам. В основном по югу. Даже если они говорят одно и то же, степень доверия разная.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14172
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:02

  Puente написав:pesikot
Знов за рибу гроші ...
Зараз - от конкретно після 24 лютого які претензії до Зеленського ?

"Знов за рибу гроші ... " - це як раз ті, кому Порох досі в борщ сере

Та і все, що трапилось 24 лютого - це результат дій Зеленського до 24 лютого

Конкретно ?
Не вибачився за "надо перестать стрелять" и за те, что увидел какой-то там мир в глазах Путина

Продовжив тиснути на Порошенко, то за кордон не випустят, то шавок з Г+Г зпустять

Знову почав тиснути на нашого мера

Так що, як вище правильно написали, робота над помилками не виконана. А це прямий шлях до нових помилок

И про колаборантів.
Якщо це колаборант на рівні корегувальник - це неприємно, але рівень втрат малий
А коли колаборанти на рівні держави - то рівень втрат значно більше
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 31 лип, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6993
З нами з: 31.08.09
Подякував: 487 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:02

  AlexMotel написав:
  vitaliian написав:Успіх спс за клип

Оце по ділу, не ота фінта з 90х :) +

Так він теж з 90х :wink: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:47

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Це, наче Арестович диктував їм, що писати
ну Коваленко не надо с Арестовичем путать. Арестович себе зарабатывает политические баллы у прекрасной половины общества, успокаивая их от женских неврозов. Его можно воспринимать как Зеленского с 4 тыс евро для учителей. А одессит собирает инфу по своим около-военным каналам. В основном по югу. Даже если они говорят одно и то же, степень доверия разная.

Знаю Олександра Коваленка (Злого Одесита) особисто. Він грамотна, патріотична людина з високим рівнем аналітичних здібностей. Але він також є воїном на пропагандистському фронті і я б не став довіряти його оглядам. Він звісно не театральний Арестович, але теж часто помиляється. Я уважно читав його Телеграм-канал і можу назвати два його "пройоби". Перший у 2020, коли він писав, що операції по затримання вагнерівців не було. Другий - на початку цього року, коли розповідав, що Росія не буде відмовлятися від позиції "нас там нєт" і не треба панікувати. Ось і думайте, чию повістку він відробляє. Я думаю, що офісу Президента
ritter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 807
З нами з: 06.02.14
Подякував: 249 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В аэропорту временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области бавовна
Орки использовали его как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов. Также там отстраивалась взлетная полоса для нужд орков.

https://t.me/hueviykharkov/71971
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Те, що ЗСУ зараз роблять на ізюмському напрямку, увійде в історію!

Наші воїни змушують наступальне угрупування рашистів відходити на певних ділянках!
Це просто фантастика!

Херсонщина

Орки перекидають продовжують перекидати техніку у великій кількості.
А ЗСУ - ліквідувати їх склади з БК та ПММ, а також укріпрайони.
Також наші воїни ще трохи розширили плацдарм на Інгульці, звільнивши один населений пункт!🥰

Південь Донеччини

рашисти знову намагалися наступати на Єгорівку та Микільське. Успіху не мали, адже квиткова каса на концерт кобзона працює безперебійно 👹
Цю ділянку орки ще додатково "посилили" "мобіками" з ОРДЛО.
Тепер вся ця біомаса у лоба штурмує наші передові позиції, але окрім великих втрат, більше нічого не може досягти👹

Орки рапортують, що вже "воюють у Соледарі" 🤣
Уявляю їх розчарування, коли вони дізнаються, що їх біомаса не може тиждень підібратися навіть до Бахмутського та Яковлівки (передмістя Соледара) 😂
Взяти вони можуть тільки пакет на черговий штурм. Знадобиться 👹

Терорист гіркін знову напився та віщає про "2 вулиці у Пісках"

Горілка настільки вплинула на свідомість, що він там вже вуличні бої в Мар'їнці веде 😂
Звісно, там складно. Але нічого подібного і близько немає 🤷‍♂️
ЗСУ за останні три дні дуже багато мобіків з ОРДЛО ліквідували, які тупо у лоба штурмують 👹

Станом на ніч:

- Важкі бої у районі Семигір'я. Цей н.п. з самого початку не розглядався, як вузол оборони, тому буде відхід на Кодему
- У напрямку Сіверська та Соледара рашисти регулярно отримують на горіхи, не маючи змоги підібратися навіть до передмість
- Напрямок Авдіївки - лобові штурми орків успіху не мають, ворог несе шалені втрати👹
- У районі Мар'їнки бої йдуть в Олександрівці
- У напрямку Слов'янська ЗСУ закріплюються на звільнених пощицій в 7-8 км від Богородичного. Дуже обережно та поступово просуваються!

https://t.me/myro_shnykov/1050
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ritter написав:. Ось і думайте, чию повістку він відробляє. Я думаю, що офісу Президента

А що скажете про Машовця і його подачу інфи?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3707
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції після ударів по місцю розташування їхніх сил, завданому ЗСУ в ніч на 29 липня в районі селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області.

https://racurs.ua/ua/n173241-v-aeroportu-melitopolya-prolunav-vybuh-zmi-foto.html
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️⚡️Херсон. Взрыв склада в Высоком.На жд маршруте поставок орков. Мы тоже "готовим" орков к наступлению.

https://twitter.com/Kartinamaslom5/status/1553714985150414849?s=20&t=n9Ajhu3Ipv4fzOTW6JLA4w
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 14:21

  ritter написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Це, наче Арестович диктував їм, що писати
ну Коваленко не надо с Арестовичем путать. Арестович себе зарабатывает политические баллы у прекрасной половины общества, успокаивая их от женских неврозов. Его можно воспринимать как Зеленского с 4 тыс евро для учителей. А одессит собирает инфу по своим около-военным каналам. В основном по югу. Даже если они говорят одно и то же, степень доверия разная.

Знаю Олександра Коваленка (Злого Одесита) особисто. Він грамотна, патріотична людина з високим рівнем аналітичних здібностей. Але він також є воїном на пропагандистському фронті і я б не став довіряти його оглядам. Він звісно не театральний Арестович, але теж часто помиляється. Я уважно читав його Телеграм-канал і можу назвати два його "пройоби". Перший у 2020, коли він писав, що операції по затримання вагнерівців не було. Другий - на початку цього року, коли розповідав, що Росія не буде відмовлятися від позиції "нас там нєт" і не треба панікувати. Ось і думайте, чию повістку він відробляє. Я думаю, що офісу Президента

журналисты- блогеры заложники своей аудитории, часто говорят то что от них хотят услышать. Не удивительно что "их позиция" совпадает с офисом президента. Придут выборы и журналистов спросят кто ваша ЦА и где вы были в 2022. А это уже рейтинг, проходные места в списке и другая монетизация в реальные деньги.

Гиркин вообще всю инфу берет с украинских каналов. Он один из первых на рф заговорил про утонувший крейсер, такой себе вещатель нашей инфы на ту сторону, для тех кому облом поискать первоисточники. ФСБ его терпит, потому что у него ноль рейтинга.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 лип, 2022 14:37, всього редагувалось 9 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14172
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1855185618571858>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (229)
31.07.2022 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.