Те, що ЗСУ зараз роблять на ізюмському напрямку, увійде в історію!



Наші воїни змушують наступальне угрупування рашистів відходити на певних ділянках!

Це просто фантастика!



Херсонщина



Орки перекидають продовжують перекидати техніку у великій кількості.

А ЗСУ - ліквідувати їх склади з БК та ПММ, а також укріпрайони.

Також наші воїни ще трохи розширили плацдарм на Інгульці, звільнивши один населений пункт!🥰



Південь Донеччини



рашисти знову намагалися наступати на Єгорівку та Микільське. Успіху не мали, адже квиткова каса на концерт кобзона працює безперебійно 👹

Цю ділянку орки ще додатково "посилили" "мобіками" з ОРДЛО.

Тепер вся ця біомаса у лоба штурмує наші передові позиції, але окрім великих втрат, більше нічого не може досягти👹



Орки рапортують, що вже "воюють у Соледарі" 🤣

Уявляю їх розчарування, коли вони дізнаються, що їх біомаса не може тиждень підібратися навіть до Бахмутського та Яковлівки (передмістя Соледара) 😂

Взяти вони можуть тільки пакет на черговий штурм. Знадобиться 👹



Терорист гіркін знову напився та віщає про "2 вулиці у Пісках"



Горілка настільки вплинула на свідомість, що він там вже вуличні бої в Мар'їнці веде 😂

Звісно, там складно. Але нічого подібного і близько немає 🤷‍♂️

ЗСУ за останні три дні дуже багато мобіків з ОРДЛО ліквідували, які тупо у лоба штурмують 👹



Станом на ніч:



- Важкі бої у районі Семигір'я. Цей н.п. з самого початку не розглядався, як вузол оборони, тому буде відхід на Кодему

- У напрямку Сіверська та Соледара рашисти регулярно отримують на горіхи, не маючи змоги підібратися навіть до передмість

- Напрямок Авдіївки - лобові штурми орків успіху не мають, ворог несе шалені втрати👹

- У районі Мар'їнки бої йдуть в Олександрівці

- У напрямку Слов'янська ЗСУ закріплюються на звільнених пощицій в 7-8 км від Богородичного. Дуже обережно та поступово просуваються!