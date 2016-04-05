Успіх написав:Це, наче Арестович диктував їм, що писати
ну Коваленко не надо с Арестовичем путать. Арестович себе зарабатывает политические баллы у прекрасной половины общества, успокаивая их от женских неврозов. Его можно воспринимать как Зеленского с 4 тыс евро для учителей. А одессит собирает инфу по своим около-военным каналам. В основном по югу. Даже если они говорят одно и то же, степень доверия разная.
Успіх написав:Це, наче Арестович диктував їм, що писати
ну Коваленко не надо с Арестовичем путать. Арестович себе зарабатывает политические баллы у прекрасной половины общества, успокаивая их от женских неврозов. Его можно воспринимать как Зеленского с 4 тыс евро для учителей. А одессит собирает инфу по своим около-военным каналам. В основном по югу. Даже если они говорят одно и то же, степень доверия разная.
Знаю Олександра Коваленка (Злого Одесита) особисто. Він грамотна, патріотична людина з високим рівнем аналітичних здібностей. Але він також є воїном на пропагандистському фронті і я б не став довіряти його оглядам. Він звісно не театральний Арестович, але теж часто помиляється. Я уважно читав його Телеграм-канал і можу назвати два його "пройоби". Перший у 2020, коли він писав, що операції по затримання вагнерівців не було. Другий - на початку цього року, коли розповідав, що Росія не буде відмовлятися від позиції "нас там нєт" і не треба панікувати. Ось і думайте, чию повістку він відробляє. Я думаю, що офісу Президента
В аэропорту временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области бавовна Орки использовали его как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов. Также там отстраивалась взлетная полоса для нужд орков.
Те, що ЗСУ зараз роблять на ізюмському напрямку, увійде в історію!
Наші воїни змушують наступальне угрупування рашистів відходити на певних ділянках! Це просто фантастика!
Херсонщина
Орки перекидають продовжують перекидати техніку у великій кількості. А ЗСУ - ліквідувати їх склади з БК та ПММ, а також укріпрайони. Також наші воїни ще трохи розширили плацдарм на Інгульці, звільнивши один населений пункт!🥰
Південь Донеччини
рашисти знову намагалися наступати на Єгорівку та Микільське. Успіху не мали, адже квиткова каса на концерт кобзона працює безперебійно 👹 Цю ділянку орки ще додатково "посилили" "мобіками" з ОРДЛО. Тепер вся ця біомаса у лоба штурмує наші передові позиції, але окрім великих втрат, більше нічого не може досягти👹
Орки рапортують, що вже "воюють у Соледарі" 🤣 Уявляю їх розчарування, коли вони дізнаються, що їх біомаса не може тиждень підібратися навіть до Бахмутського та Яковлівки (передмістя Соледара) 😂 Взяти вони можуть тільки пакет на черговий штурм. Знадобиться 👹
Терорист гіркін знову напився та віщає про "2 вулиці у Пісках"
Горілка настільки вплинула на свідомість, що він там вже вуличні бої в Мар'їнці веде 😂 Звісно, там складно. Але нічого подібного і близько немає 🤷♂️ ЗСУ за останні три дні дуже багато мобіків з ОРДЛО ліквідували, які тупо у лоба штурмують 👹
Станом на ніч:
- Важкі бої у районі Семигір'я. Цей н.п. з самого початку не розглядався, як вузол оборони, тому буде відхід на Кодему - У напрямку Сіверська та Соледара рашисти регулярно отримують на горіхи, не маючи змоги підібратися навіть до передмість - Напрямок Авдіївки - лобові штурми орків успіху не мають, ворог несе шалені втрати👹 - У районі Мар'їнки бої йдуть в Олександрівці - У напрямку Слов'янська ЗСУ закріплюються на звільнених пощицій в 7-8 км від Богородичного. Дуже обережно та поступово просуваються!
Успіх написав:Це, наче Арестович диктував їм, що писати
ну Коваленко не надо с Арестовичем путать. Арестович себе зарабатывает политические баллы у прекрасной половины общества, успокаивая их от женских неврозов. Его можно воспринимать как Зеленского с 4 тыс евро для учителей. А одессит собирает инфу по своим около-военным каналам. В основном по югу. Даже если они говорят одно и то же, степень доверия разная.
Знаю Олександра Коваленка (Злого Одесита) особисто. Він грамотна, патріотична людина з високим рівнем аналітичних здібностей. Але він також є воїном на пропагандистському фронті і я б не став довіряти його оглядам. Він звісно не театральний Арестович, але теж часто помиляється. Я уважно читав його Телеграм-канал і можу назвати два його "пройоби". Перший у 2020, коли він писав, що операції по затримання вагнерівців не було. Другий - на початку цього року, коли розповідав, що Росія не буде відмовлятися від позиції "нас там нєт" і не треба панікувати. Ось і думайте, чию повістку він відробляє. Я думаю, що офісу Президента
журналисты- блогеры заложники своей аудитории, часто говорят то что от них хотят услышать. Не удивительно что "их позиция" совпадает с офисом президента. Придут выборы и журналистов спросят кто ваша ЦА и где вы были в 2022. А это уже рейтинг, проходные места в списке и другая монетизация в реальные деньги.
Гиркин вообще всю инфу берет с украинских каналов. Он один из первых на рф заговорил про утонувший крейсер, такой себе вещатель нашей инфы на ту сторону, для тех кому облом поискать первоисточники. ФСБ его терпит, потому что у него ноль рейтинга.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 лип, 2022 14:37, всього редагувалось 9 разів.