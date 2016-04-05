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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 лип, 2022 18:48
На сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.
Слышно сирену и автоматные очереди. По предварительной информации, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.
Добавим, что топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан».
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GALeon
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:17
Деколи перегинає палку зі зрадами, але раціональне зерно у його словах на жаль є.
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Schmit
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:35
GALeon написав:
На сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.
Добавим, что топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан».
"Руський мир" прийшов негадано-неждано
Дочекалася Європа. Цікаво, як вони це ТЕПЕР розгрібатимуть?
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fler
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:36
fler написав: GALeon написав:
На сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.
Добавим, что топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан».
"Руський мир" прийшов негадано-неждано
Дочекалася Європа. Цікаво, як вони це ТЕПЕР розгрібатимуть?
Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, — Вучич.
«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», - сказал президент Сербии.
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Мизантрóп
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:40
Успіх написав:
Десь/колись прочитав, що...
Людям, яким вже нема чого о втрачати(крім власного життя), то...
Але ні, нажаль, не можу писати..... засудять всі за негуманні/жорсткі методи... - але, саме отакі люди/відчайдухи - можуть зробити будь що - навіть, більше, ніж вони думають, що нічого зробити не можуть...
Так, їхні вчинки Захід осудить/глибоко стурбується...
Але тим людям/відчайдухам буде пох - так як вони просто помстяться за оце все вищеописане☝️ і, взагалі, за всі гвалтування/катування...
Тож, ті люди/відчайдухи могли б зробити дуже багато чого, бо вони у відчаї...
Але, чому досі(від початку війни) я не чув ніяких отаких(не можу писати, яких саме) подвигів відчайдухів У ТИЛУ ВОРОГА - я не знаю?
У ворога немає "тилу", на захоплених теріторіях 90% колаборантів, які 30 років голосували за "дружбу з братнім народом". Про це вже писали вище.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:55
Мизантрóп написав: fler написав: GALeon написав:
На сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.
Добавим, что топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан».
"Руський мир" прийшов негадано-неждано
Дочекалася Європа. Цікаво, як вони це ТЕПЕР розгрібатимуть?
Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, — Вучич.
Ну да, ну да.. Косово на Сербію.. Придністров'я на Молдову ще не нападає, нє? Абхазія на Грузію?
Київ - тривога. Мико - теж. Водночас. Знов шось у орків пішло не так.
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