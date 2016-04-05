GALeon написав:На сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения. Добавим, что топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан».
"Руський мир" прийшов негадано-неждано Дочекалася Європа. Цікаво, як вони це ТЕПЕР розгрібатимуть?
GALeon написав:На сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения. Добавим, что топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан».
"Руський мир" прийшов негадано-неждано Дочекалася Європа. Цікаво, як вони це ТЕПЕР розгрібатимуть?
Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, — Вучич.
«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире», - сказал президент Сербии.
Успіх написав: Десь/колись прочитав, що... Людям, яким вже нема чого о втрачати(крім власного життя), то... Але ні, нажаль, не можу писати..... засудять всі за негуманні/жорсткі методи... - але, саме отакі люди/відчайдухи - можуть зробити будь що - навіть, більше, ніж вони думають, що нічого зробити не можуть... Так, їхні вчинки Захід осудить/глибоко стурбується... Але тим людям/відчайдухам буде пох - так як вони просто помстяться за оце все вищеописане☝️ і, взагалі, за всі гвалтування/катування...
Тож, ті люди/відчайдухи могли б зробити дуже багато чого, бо вони у відчаї... Але, чому досі(від початку війни) я не чув ніяких отаких(не можу писати, яких саме) подвигів відчайдухів У ТИЛУ ВОРОГА - я не знаю?
У ворога немає "тилу", на захоплених теріторіях 90% колаборантів, які 30 років голосували за "дружбу з братнім народом". Про це вже писали вище.
GALeon написав:На сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения. Добавим, что топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович заявил о необходимости «денацификации Балкан».
"Руський мир" прийшов негадано-неждано Дочекалася Європа. Цікаво, як вони це ТЕПЕР розгрібатимуть?
Армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии, — Вучич.
Ну да, ну да.. Косово на Сербію.. Придністров'я на Молдову ще не нападає, нє? Абхазія на Грузію?
Київ - тривога. Мико - теж. Водночас. Знов шось у орків пішло не так.