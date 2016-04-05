28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму. Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу. "У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі. 21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma
fler написав:28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму. Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу. "У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі. 21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma
Ну и что это меняет? Уровень озабоченности возрастет?
fler написав:28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму. Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу. "У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі. 21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma
Ну и что это меняет? Уровень озабоченности возрастет?
detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"
ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами. лезут за рабами .
Вряд ли. Лезут сюда, чтобы своих сделать рабами, чтобы показать как крыса может отправить на войну каждого, в одну сторону, показывают жестокое обращение с украинцами чтобы свои боялись. Из русских рабы почти готовы, только пугнуть осталось. И чтобы не бузили. За неправильное слово скоро будет расстрел. Сталин им добрым дедушкой покажется. А происходит это потому что нет преемника с рейтингом. По факту предъявят какого то клоуна, могут пойти волнения. А рабам всё равно клоун их хозяин или вообще китаец. Рабов не спрашивают. Имхо примерно такое.