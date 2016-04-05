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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1857185818591860
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:50

  Успіх написав:
  ritter написав:. Ось і думайте, чию повістку він відробляє. Я думаю, що офісу Президента

А що скажете про Машовця і його подачу інфи?

Дивився небагато, фрагментами, спробую ознайомитися більш ґрунтовно
ritter
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:08

Свято наближається...

28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму.
Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу.
"У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі.
21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:17

  fler написав:28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму.
Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу.
"У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі.
21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma

Ну и что это меняет?
Уровень озабоченности возрастет?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:26

Не в бровь, а в глаз

"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"
https://m.youtube.com/watch?v=tvJwv-6oNOQ
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"

ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами.
лезут за рабами .
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:34

  detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"
https://m.youtube.com/watch?v=tvJwv-6oNOQ

УЖе не актуально. Всем понятно что они территории захватывают, с людьми или без не принципиально.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:34

  antey1969 написав:
  fler написав:28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму.
Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу.
"У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі.
21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma

Ну и что это меняет?
Уровень озабоченности возрастет?

Коллега, не мелите ерундой 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:36

  Goodman написав:
  detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"

ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами.
лезут за рабами .

Вряд ли. Лезут сюда, чтобы своих сделать рабами, чтобы показать как крыса может отправить на войну каждого, в одну сторону, показывают жестокое обращение с украинцами чтобы свои боялись. Из русских рабы почти готовы, только пугнуть осталось. И чтобы не бузили. За неправильное слово скоро будет расстрел. Сталин им добрым дедушкой покажется. А происходит это потому что нет преемника с рейтингом. По факту предъявят какого то клоуна, могут пойти волнения. А рабам всё равно клоун их хозяин или вообще китаец. Рабов не спрашивают. Имхо примерно такое.
vitaliian
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  #<1 ... 1857185818591860
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