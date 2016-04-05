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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18581859186018611862>
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:50

  Успіх написав:
  ritter написав:. Ось і думайте, чию повістку він відробляє. Я думаю, що офісу Президента

А що скажете про Машовця і його подачу інфи?

Дивився небагато, фрагментами, спробую ознайомитися більш ґрунтовно
ritter
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:08

Свято наближається...

28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму.
Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу.
"У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі.
21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:17

  fler написав:28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму.
Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу.
"У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі.
21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma

Ну и что это меняет?
Уровень озабоченности возрастет?
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:26

Не в бровь, а в глаз

"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"
https://m.youtube.com/watch?v=tvJwv-6oNOQ
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"

ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами.
лезут за рабами .
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:34

  detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"
https://m.youtube.com/watch?v=tvJwv-6oNOQ

УЖе не актуально. Всем понятно что они территории захватывают, с людьми или без не принципиально.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:34

  antey1969 написав:
  fler написав:28 липня Сенат США одноголосно закликав Держдепартамент визнати Росію спонсором тероризму.
Палата представників Конгресу США оприлюднила законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Текст документа опубліковано на сайті нижньої палати Конгресу.
"У США є низка інструментів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності, скоротити її воєнну машину та ізолювати її економічно та дипломатично, зокрема оголосивши її державою-спонсором тероризму та наклавши відповідні санкції", – йдеться у документі.
21 липня спікерка Палати представників США Пелосі закликала держсекретаря Блінкена визнати РФ країною-терористом, інакше таке рішення самостійно ухвалить Конгрес.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... terrorizma

Ну и что это меняет?
Уровень озабоченности возрастет?

Коллега, не мелите ерундой 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:36

  Goodman написав:
  detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"

ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами.
лезут за рабами .

Вряд ли. Лезут сюда, чтобы своих сделать рабами, чтобы показать как крыса может отправить на войну каждого, в одну сторону, показывают жестокое обращение с украинцами чтобы свои боялись. Для этого нужна была Буча и всё остальное.

Из русских рабы почти готовы, их 20 лет учили хозяина любить. Осталось только пугнуть по взрослому. И чтобы не бузили. За неправильное слово скоро будет расстрел. Сталин им добрым дедушкой покажется.

А происходит это потому что нет преемника с рейтингом. По факту предъявят какого то ваньку- клоуна, могут пойти волнения. Война могла бы сильно уменьшить мужское население, чтобы некому было волноваться.

Рабам всё равно клоун их ванька хозяин или вообще китаец. Рабов не спрашивают. Имхо причины примерно такие.

Если бы нужны были рабы, лучше в Монголию или в Казахстан было влезть. Или куда то в Африку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:43

У тимчасово окупованому Скадовську в Херсонській області очевидці повідомляють про вибух, пише херсонське видання «Мост». Очевидці говорять, що у небі над Скадовськом піднявся густий та темний дим. Попередньо, знищені склади з боєприпасами, які використовувала російська армія.

@babel
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:06

  vitaliian написав:
Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю бізнесмена Вадатурського

https://glavcom.ua/country/politics/zel ... 64593.html
Орки об этом пишут:
    В Николаеве в результате ракетного обстрела погибли генеральный директор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена, со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.
    Знакомый Вадатурского сообщил, что ракета попала в дом предпринимателя. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате утренних и ночных ударов по Николаеву были повреждены здания отеля, двух образовательных учреждений, спорткомплекса, СТО и жилые дома, на месте обстрелов ликвидируют пожары.
Как не странно они вольно или не вольно признали обстрел гражданской инфраструктуры. Возможно что то меняется в стране идиотов.
otg
 
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