Додано: Нед 31 лип, 2022 22:36

Goodman написав: detroytred написав: "Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!" "Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"

ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами.

лезут за рабами . ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами.лезут за рабами .

Вряд ли. Лезут сюда, чтобы своих сделать рабами, чтобы показать как крыса может отправить на войну каждого, в одну сторону, показывают жестокое обращение с украинцами чтобы свои боялись. Для этого нужна была Буча и всё остальное.Из русских рабы почти готовы, их 20 лет учили хозяина любить. Осталось только пугнуть по взрослому. И чтобы не бузили. За неправильное слово скоро будет расстрел. Сталин им добрым дедушкой покажется.А происходит это потому что нет преемника с рейтингом. По факту предъявят какого то ваньку- клоуна, могут пойти волнения. Война могла бы сильно уменьшить мужское население, чтобы некому было волноваться.Рабам всё равно клоун их ванька хозяин или вообще китаец. Рабов не спрашивают. Имхо причины примерно такие.Если бы нужны были рабы, лучше в Монголию или в Казахстан было влезть. Или куда то в Африку.