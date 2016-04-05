otg написав:Как не странно они вольно или не вольно признали обстрел гражданской инфраструктуры. Возможно что то меняется в стране идиотов
меняется? смешно. Вы вроде хорошо понимаете их кухню, что там может меняться. О том куда попадают русские ракеты валом инфы в украинских сми, сами себя обстреливаем и насилуем? в это даже двоечник умственно отсталый не поверит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 лип, 2022 23:13, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Как не странно они вольно или не вольно признали обстрел гражданской инфраструктуры. Возможно что то меняется в стране идиотов
меняется? смешно.
Меняться может в разные стороны. Возможно готовят свое население к тому что убивать украинцев это правильно и хорошо. До этого они на внутренний рынок рассказывали что бьют только по военной инфраструктуре. Или хотят проверить реакцию. Вы считаете что новость случайно выпустили?
Востаннє редагувалось otg в Нед 31 лип, 2022 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Здесь тоже есть над чем подумать для тех кто имеет чем
Бывшего главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести, сообщила телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса. — Прим. ред.). Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала она.
otg написав:Если б это было так, то можно было бы не врать, все рассказывать честно местным дурачкам. Но почему то работает сильнейшая машина обалванивания и врут на каждом шагу.
официально признавать нельзя, тогда массовое насилие перекинется на рф. По такой логике: если в Украине можно, почему на рф нельзя? Но по углам там шепчутся. Интернет у всех в телефоне есть. Да и вернувшиеся живыми тоже что то рассказывают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 лип, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: О том куда попадают русские ракеты валом инфы в украинских сми, сами себя обстреливаем и насилуем? в это даже двоечник умственно отсталый не поверит.
Вы совсем не понимаете что происходит в раше. Они не имеют доступа к ураинским СМИ. Более того у них даже передачу выпустили: "украинские фейки". Как думаете российский обыватель верит украинским СМИ или этой передаче?
официально признавать нельзя, тогда массовое насилие перекинется на рф. По такой логике: если в Украине можно, почему на рф нельзя? Но по углам там шепчутся. Интернет у всех в телефоне есть. Да и вернувшиеся живыми тоже что то рассказывают.
Частично Вы правы, но лишь частично. Шепчется и подвергают сомнения молодежь, некоторые из тех кто имеет родственников в Украине. Но таких очень мало.
Востаннє редагувалось otg в Нед 31 лип, 2022 23:28, всього редагувалось 1 раз.
не смешно. Ютуб, телеграмм каналы, медуза, радиосвобода, ввс. Прямо вот все сговорились и лгут, а по факту русские в Буче цветы женщинам дарили. И холодильники на авито с украинскими наклейками сами приехали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 лип, 2022 23:29, всього редагувалось 1 раз.