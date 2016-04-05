Додано: Нед 31 лип, 2022 23:24

vitaliian написав: О том куда попадают русские ракеты валом инфы в украинских сми, сами себя обстреливаем и насилуем? в это даже двоечник умственно отсталый не поверит. О том куда попадают русские ракеты валом инфы в украинских сми, сами себя обстреливаем и насилуем? в это даже двоечник умственно отсталый не поверит.

официально признавать нельзя, тогда массовое насилие перекинется на рф. По такой логике: если в Украине можно, почему на рф нельзя? Но по углам там шепчутся. Интернет у всех в телефоне есть. Да и вернувшиеся живыми тоже что то рассказывают.

Вы совсем не понимаете что происходит в раше. Они не имеют доступа к ураинским СМИ. Более того у них даже передачу выпустили: "украинские фейки". Как думаете российский обыватель верит украинским СМИ или этой передаче?Частично Вы правы, но лишь частично. Шепчется и подвергают сомнения молодежь, некоторые из тех кто имеет родственников в Украине. Но таких очень мало.