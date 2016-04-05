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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 лип, 2022 23:33
vitaliian написав:
из рус. каналов в телеге я ещё несколько месяцев назад скидывал срезы общественных мнений. Они в курсе событий не хуже нас. Как они его выражают если всё заблочено?
Через ВПН,но не все. Если Вы поднимете прессу то узнаете что сейчас обсуждают как ограничить ВПН в раше.
Востаннє редагувалось otg
в Нед 31 лип, 2022 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 23:35
otg написав:
ают как ограничить ВПН в раше.
почитайте коменты под любой военно-резонансной новостью на ютубе. Там широко представлены мнения обоих сторон.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 23:37
vitaliian написав: otg написав:
ают как ограничить ВПН в раше.
почитайте коменты под любой военно-резонансной новостью на ютубе. Там широко представлены мнения обоих сторон.
Это в большинстве пишут боты. Знаю некоторых из них (заочно конечно). Они присутствуют почти на всех площадках. При чем некоторые даже ники не меняют.
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