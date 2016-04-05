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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1860186118621863>
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:33

  vitaliian написав:
из рус. каналов в телеге я ещё несколько месяцев назад скидывал срезы общественных мнений. Они в курсе событий не хуже нас. Как они его выражают если всё заблочено?
Через ВПН,но не все. Если Вы поднимете прессу то узнаете что сейчас обсуждают как ограничить ВПН в раше.
Востаннє редагувалось otg в Нед 31 лип, 2022 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:35

  otg написав:ают как ограничить ВПН в раше.
почитайте коменты под любой военно-резонансной новостью на ютубе. Там широко представлены мнения обоих сторон.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:46

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

Кремль не відповів на запит Міжнародного Червоного Хреста (МКЧХ) про доступ до Оленівського СІЗО станом на 31 липня, перешкоджаючи міжнародному розслідуванню.
Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід і північний захід від Ізюма, відповідно до оцінки ISW про те, що російські війська можуть створювати умови для просування на північний захід від поточної лінії Ізюм – Слов’янськ.
Російські війська продовжували наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на північний схід від Сіверська та на схід і південь від Бахмута.
Російські війська досягли незначних успіхів у районі Авдіївки та продовжили наземні наступи на Авдіївку та Піски.
Російська влада почала набір добровольців до батальйонів «Невський» і «Ладога» в Ленінградській області Росії.
Російська окупаційна влада продовжила підготовку до «референдуму» в Херсонській області та вжила заходів для відображення підтримки російського контролю над окупованими територіями.

https://glavcom.ua/country/incidents/ok ... 64717.html
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:03

За крок до перевороту думок©

  Успіх написав:
  V2 написав:Моє життя в п'ятьох фотографіях.
Я думала, що гірше твоєї смерті вже нічого не може бути. Я думала, що гірше, ніж в квітні, вже не буде. Але я навіть уявити не могла, що найгірше - це пережити твою смерть; пережити смерть майже всіх твоїх друзів; пережити ці всі катування живих людей, чоловіків, жінок, старих людей і маленьких дітей; пережити масову страту тих, хто разом з тобою мене захищав; пережити кожну новину про смерті в результаті вибухів; пережити кожну новину про 200-го воїна - і жити тепер з цим...
Я тепер знаю, як це, коли помирає душа. Це коли ти ззовні живеш, робиш все як завжди, але всередині ти мертва. От просто мертва.
Сьогодні дочка загиблого героя азовця сказала мені, що скоро приїде її рідний дядько, і вони будуть дурачитися і бавитися. Її дядько - це рідний брат тата.
А він не приїде. Бо він вчора згорів в Оленівці. Дівчинка про це не знає, бо вона ще не оговталася від втрати тата.
І я сиджу поряд з її мамою, і в нас "німа сцена". Як жити далі?.. це не просто пафосне запитання, це дійсно моє запитання, як мені тепер жити далі???...
Я сьогодні бачила фотографію відрубаних рук і голови українського військового, які насадили на якісь кілки чи паркан. Ще бачила відео з чітким підписом "катування і звірства над нашим полоненим", де в живу людину встомили патика в спину, він, бідний, повзе, а вони знущаються, щось там говорять.
Їх катували весь цей час. Їх продовжують катувати. Поки я їм, сплю, гуляю з дитиною, йду до магазину - їм відрізають статеві органи, відрубають руки і голови, встромляють патики в спини і знущаються над живими людьми.
Як з цим жити?...
Вони відрізають їм все, не тільки яйця. А повністю все. "Щоб не плодилися" підписують так відео.
Як з цим жити?...
Не дивитися? - легше всього забути, не дивитися, не чути і не знати. Тільки це не мій метод.
Я не можу їх врятувати. Я нічого не змогла зробити. Я не знаю, кому писати, яким макронам з байденами, щоб їх врятували. Мене не читають найвпливовіші люди. Але це вже не важливо...
Їх же можна було врятувати. Але ж дипломатія... Світова дипломатія...
Будь ласка, прошу, поясніть мені хтось, хто точно на цьому знається, хтось з відповідною бездоганною освітою: чому Ггазький Суд досі не розпочав над країною-катом судове розслідування? Чому ми досі збираємо докази, а не подаємо на них до суду??? Я не розумію, поясніть, будь ласка!!!
На це мала би бути якась вагома, людяна, причина, бо дипломатичні причини не можуть виправдати цих всіх катувань, знущань, гвалтувань, вбивств.
Ці всі люди, наші військові, вони не загинули - вони вбиті!!! Це різні речі.

Тамара Яніна

Десь/колись прочитав, що...
Людям, яким вже нема чого о втрачати(крім власного життя), то...
Але ні, нажаль, не можу писати..... засудять всі за негуманні/жорсткі методи... - але, саме отакі люди/відчайдухи - можуть зробити будь що - навіть, більше, ніж вони думають, що нічого зробити не можуть...
Так, їхні вчинки Захід осудить/глибоко стурбується...
Але тим людям/відчайдухам буде пох - так як вони просто помстяться за оце все вищеописане☝️ і, взагалі, за всі гвалтування/катування...

Тож, ті люди/відчайдухи могли б зробити дуже багато чого, бо вони у відчаї...
Але, чому досі(від початку війни) я не чув ніяких отаких(не можу писати, яких саме) подвигів відчайдухів У ТИЛУ ВОРОГА - я не знаю?

Бачу, більшість, мабуть, не зрозуміла "про що я..."
А я ж просто про те, що - відчай і помста в руках відчайдухів - це велика сила!

В тилу ворога, чи... навіть, прийти до нього додому і...

- "смачні пиріжки"
- "жива вода"

- та взагалі, ціла купа різних способів помститись по- повній!

Тому дивно, що далі того, як дати інтерв'ю, чи написати в інеті - відчайдухи далі не йдуть...

Дивно... бо їх пече ненависть, а вони... не діють...
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:24

  Успіх написав:Тому дивно, що далі того, як дати інтерв'ю, чи написати в інеті - відчайдухи далі не йдуть...
Дивно... бо їх пече ненависть, а вони... не діють...


Успіх, ти ж розумієш, що за красивими словами далеко не завжди стоять щирі почуття :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:25


Десь/колись прочитав, що...
Людям, яким вже нема чого о втрачати(крім власного життя), то...
Але ні, нажаль, не можу писати..... засудять всі за негуманні/жорсткі методи... - але, саме отакі люди/відчайдухи - можуть зробити будь що - навіть, більше, ніж вони думають, що нічого зробити не можуть...
Так, їхні вчинки Захід осудить/глибоко стурбується...
Але тим людям/відчайдухам буде пох - так як вони просто помстяться за оце все вищеописане☝️ і, взагалі, за всі гвалтування/катування...

Тож, ті люди/відчайдухи могли б зробити дуже багато чого, бо вони у відчаї...
Але, чому досі(від початку війни) я не чув ніяких отаких(не можу писати, яких саме) подвигів відчайдухів У ТИЛУ ВОРОГА - я не знаю?



Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?

Ответ очевиден.
Там, где сопротивлялись - там рашистов нет.
Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:28

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:ают как ограничить ВПН в раше.
почитайте коменты под любой военно-резонансной новостью на ютубе. Там широко представлены мнения обоих сторон.
Это в большинстве пишут боты. Знаю некоторых из них (заочно конечно). Они присутствуют почти на всех площадках. При чем некоторые даже ники не меняют.

Конечно боты, россияне же тупые как валенки, писать - не умеют, зайти в интернет - не умеют. Смартфонов у них - тоже нет.
otg, который раз ты тут палишься со своей пророссийской пропагандой.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:29

  Goodman написав:
  detroytred написав:"Постройте у себя в раше три-пять городов с русским миром и заберите к себе всех этих желающих. А какого хрена к нам его строить лезете?!"

ето пук в пудру, лезут за другим , лезут за ресурсами.
лезут за рабами .

Та отож.
Але це до того, що таке тупе оформлення (причини агресії) орки наголосили -- захист руцькомир'я.
Навіть простий водій легко показав правильне цивілізоване рішення й обурився дикунству.
detroytred
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