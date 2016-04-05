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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:58

  beee написав:

Десь/колись прочитав, що...
Людям, яким вже нема чого о втрачати(крім власного життя), то...
Але ні, нажаль, не можу писати..... засудять всі за негуманні/жорсткі методи... - але, саме отакі люди/відчайдухи - можуть зробити будь що - навіть, більше, ніж вони думають, що нічого зробити не можуть...
Так, їхні вчинки Захід осудить/глибоко стурбується...
Але тим людям/відчайдухам буде пох - так як вони просто помстяться за оце все вищеописане☝️ і, взагалі, за всі гвалтування/катування...

Тож, ті люди/відчайдухи могли б зробити дуже багато чого, бо вони у відчаї...
Але, чому досі(від початку війни) я не чув ніяких отаких(не можу писати, яких саме) подвигів відчайдухів У ТИЛУ ВОРОГА - я не знаю?



Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?

Ответ очевиден.
Там, где сопротивлялись - там рашистов нет.
Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская

Для того чтобы были диверсии, нужно было оставлять на оккупированных территориях оружие, взрывчатку, боеприпасы в товарных количествах.
С флажками народ там уже выходил по призыву правительства, и что?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:07

https://m.youtube.com/watch?v=n7_Yrne0Ons

Два моменти відео:
1. Визнання бійців, що орки криють наших артою, коли наші сидять в окопах "з калашами"; а наші косять орків пачками, коли вони тупо пруть "на кулемети".
Проблема в нас об'єктивна -- нестача відповідного озброєння.
Проблема з орками -- неважливо з якої причині (обкурені, заградотряди, сміливі, тупі і т.д.), але все ж вони пруть в повний зріст на кулемети.

2. Ну нехай не вистачає зброї, але ж оте забезпечення та умови лікарської допомоги пораненим - це капець.
Як сказав отой інтерн - накшалт 2-ї Світової.
Зрозуміло, що в шпиталях зовсім інакше, але ж перша допомога не менш важлива.
detroytred
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