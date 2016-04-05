beee написав:
Десь/колись прочитав, що...
Людям, яким вже нема чого о втрачати(крім власного життя), то...
Але ні, нажаль, не можу писати..... засудять всі за негуманні/жорсткі методи... - але, саме отакі люди/відчайдухи - можуть зробити будь що - навіть, більше, ніж вони думають, що нічого зробити не можуть...
Так, їхні вчинки Захід осудить/глибоко стурбується...
Але тим людям/відчайдухам буде пох - так як вони просто помстяться за оце все вищеописане☝️ і, взагалі, за всі гвалтування/катування...
Тож, ті люди/відчайдухи могли б зробити дуже багато чого, бо вони у відчаї...
Але, чому досі(від початку війни) я не чув ніяких отаких(не можу писати, яких саме) подвигів відчайдухів У ТИЛУ ВОРОГА - я не знаю?
Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?
Ответ очевиден.
Там, где сопротивлялись - там рашистов нет.
Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
Для того чтобы были диверсии, нужно было оставлять на оккупированных территориях оружие, взрывчатку, боеприпасы в товарных количествах.
С флажками народ там уже выходил по призыву правительства, и что?