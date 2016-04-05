Десь/колись прочитав, що... Людям, яким вже нема чого о втрачати(крім власного життя), то... Але ні, нажаль, не можу писати..... засудять всі за негуманні/жорсткі методи... - але, саме отакі люди/відчайдухи - можуть зробити будь що - навіть, більше, ніж вони думають, що нічого зробити не можуть... Так, їхні вчинки Захід осудить/глибоко стурбується... Але тим людям/відчайдухам буде пох - так як вони просто помстяться за оце все вищеописане☝️ і, взагалі, за всі гвалтування/катування...
Тож, ті люди/відчайдухи могли б зробити дуже багато чого, бо вони у відчаї... Але, чому досі(від початку війни) я не чув ніяких отаких(не можу писати, яких саме) подвигів відчайдухів У ТИЛУ ВОРОГА - я не знаю?
Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?
Ответ очевиден. Там, где сопротивлялись - там рашистов нет. Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
Для того чтобы были диверсии, нужно было оставлять на оккупированных территориях оружие, взрывчатку, боеприпасы в товарных количествах. С флажками народ там уже выходил по призыву правительства, и что?
Два моменти відео: 1. Визнання бійців, що орки криють наших артою, коли наші сидять в окопах "з калашами"; а наші косять орків пачками, коли вони тупо пруть "на кулемети". Проблема в нас об'єктивна -- нестача відповідного озброєння. Проблема з орками -- неважливо з якої причині (обкурені, заградотряди, сміливі, тупі і т.д.), але все ж вони пруть в повний зріст на кулемети.
2. Ну нехай не вистачає зброї, але ж оте забезпечення та умови лікарської допомоги пораненим - це капець. Як сказав отой інтерн - накшалт 2-ї Світової. Зрозуміло, що в шпиталях зовсім інакше, але ж перша допомога не менш важлива.
В Николаеве в результате ракетного обстрела погибли генеральный директор аграрной компании «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена, со ссылкой на источники в окружении бизнесмена. Знакомый Вадатурского сообщил, что ракета попала в дом предпринимателя. Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате утренних и ночных ударов по Николаеву были повреждены здания отеля, двух образовательных учреждений, спорткомплекса, СТО и жилые дома, на месте обстрелов ликвидируют пожары.
Как не странно они вольно или не вольно признали обстрел гражданской инфраструктуры. Возможно что то меняется в стране идиотов.
antey1969 написав:Для того чтобы были диверсии, нужно было оставлять на оккупированных территориях оружие, взрывчатку, боеприпасы в товарных количествах. С флажками народ там уже выходил по призыву правительства, и что?
Так можуть же окупантам і без зброї/боєприпасів наваляти! Я ж кажу: - дати їм пиріжків... - водички, чи водяри...
Та є ж купа способів БЕЗ зброї чисельність війська орків скоротити!
Але наголошую - що таке під силу лише відчайдухам, яким дуже пече за вбитих рідних/близьких...
antey1969 написав:Для того чтобы были диверсии, нужно было оставлять на оккупированных территориях оружие, взрывчатку, боеприпасы в товарных количествах. С флажками народ там уже выходил по призыву правительства, и что?
Так можуть же окупантам і без зброї/боєприпасів наваляти! Я ж кажу: - дати їм пиріжків... - водички, чи водяри...
Та є ж купа способів БЕЗ зброї чисельність війська орків скоротити!
Але наголошую - що таке ...
Так antey1969ровно это же наголошує: эти флажки/пирожки в плане процентов убыли (оно же эфективность) где-то около 0 болтается.
antey1969 написав:Для того чтобы были диверсии, нужно было оставлять на оккупированных территориях оружие, взрывчатку, боеприпасы в товарных количествах. С флажками народ там уже выходил по призыву правительства, и что?
Так можуть же окупантам і без зброї/боєприпасів наваляти! Я ж кажу: - дати їм пиріжків... - водички, чи водяри...
Та є ж купа способів БЕЗ зброї чисельність війська орків скоротити!
Але наголошую - що таке ...
Так antey1969ровно это же наголошує: эти флажки/пирожки в плане процентов убыли (оно же эфективность) где-то около 0 болтается.
Не, Доллярчик мыслит тонко. Фронтовой опыт как никак. Пока боец со спущенными штанами мается диареей - он небоеспособен. Если угостить водкой, но на следующее утро его сушняк замучает. Если поить каждый день, то открываются варианты с чертями, розовыми слониками и белками в казарме.