beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?
Ответ очевиден. Там, где сопротивлялись - там рашистов нет. Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
я уже ранее писал нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
vitaliian написав:..нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
во времена СССР такое население попросту оптом переселяли, как татар крымских