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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1861186218631864
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:24

  beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?

Ответ очевиден.
Там, где сопротивлялись - там рашистов нет.
Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
я уже ранее писал нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:26

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Если угостить водкой, но на следующее утро его сушняк замучает.
Если поить каждый день, то открываются варианты с чертями, розовыми слониками и белками в казарме.

Є ще варіанти метилового спирту замість горілки, бажано просто виподковими пляшками серед "звичайних"
Є розроблена методичка з інструкціями для спротиву в окупації - https://bit.ly/3POyW4a

Ну от і модератор вловив тему!👍😁
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.

Во во во)))
О то то то!)))
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?

Ответ очевиден.
Там, где сопротивлялись - там рашистов нет.
Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская

Ты такой умный, приезжай в Мелитополь, сделай диверсии, убей ну хотя бы сотню вооруженных русских на бронированной технике.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:44

  vitaliian написав:..нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.

во времена СССР такое население попросту оптом переселяли, как татар крымских
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