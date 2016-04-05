beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?
Ответ очевиден. Там, где сопротивлялись - там рашистов нет. Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
я уже ранее писал нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
vitaliian написав:..нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
во времена СССР такое население попросту оптом переселяли, как татар крымских
beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?
Ответ очевиден. Там, где сопротивлялись - там рашистов нет. Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
я уже ранее писал нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
Немає сенсу якщо демократія. Для авторитарного режиму є сенс і величезний сенс.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 01 сер, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?
Ответ очевиден. Там, где сопротивлялись - там рашистов нет. Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
я уже ранее писал нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
Немає змісту якщо демократія. Для авторитарного режиму є зміст і величезний зміст.
Вибачте але зміст це "содержаніе", ви мабуть мали на увазі "сенсу"?
Успіх написав:Так можуть же окупантам і без зброї/боєприпасів наваляти! Та є ж купа способів БЕЗ зброї чисельність війська орків скоротити! Але наголошую - що таке під силу лише відчайдухам, яким дуже пече за вбитих рідних/близьких...
Мені здається, що такі випадки, якщо є, то не афішують. Буча показала, що афішування до добра не доводить...
beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?
Ответ очевиден. Там, где сопротивлялись - там рашистов нет. Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
я уже ранее писал нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.
если бы все те кто начинал захватческие войны на земном шаре за всю историю думали как вы то и войн бы не было....к сожалению никто так не думает а тупо захватывает территории