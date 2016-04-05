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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18631864186518661867>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про кількість колаборантів:

Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:46

  konstantin kirovograd написав:если бы все те кто начинал захватческие войны на земном шаре за всю историю думали как вы то и войн бы не было....к сожалению никто так не думает а тупо захватывает территории
всё они думают, только не так как мы. Привычка кого то априори считать глупее себя это эгоцентризм. В основном надеются на подавление местного населения разными способами. У каждого способа свой ценник. Почему начали с Крыма не задумывались? там никого подавлять не пришлось. Немногочисленное кто был за Украину и не оформил паспорт рф - выехали сами. А с Харьковом уже сложнее. Поэтому не спешат брать Харьков, чтобы зубы не стереть об него. Я здесь вижу прямую зависимость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Про кількість колаборантів:

Приємно здивувало, що людина з ватного регіону, під досить високою загрозою окупації - але намагається щось робити.
І попри свій вік - намагається перейти на українську мову.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:03

  vitaliian написав:
  beee написав:Заставило задуматься, действительно, почему на оккупированных территориях нет диверсий?

Ответ очевиден.
Там, где сопротивлялись - там рашистов нет.
Киевская, харьковская, Днепропетровская (кривой рог), сумская
я уже ранее писал нет смысла захватывать нелояльные территории, потом надо куча народа чтобы их удерживать, полиция, коммунальные службы и тд. и постоянно жди диверсий из-за каждого угла, крысиный яд в каждой булке хлеба, цианистый калий в каждой бутылке пива.

Хотаб писав, що в Херсоні нелоялні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:16

  flyman написав:Хотаб писав, що в Херсоні нелоялні
ему виднее
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 сер, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:18

  vitaliian написав:
  konstantin kirovograd написав:если бы все те кто начинал захватческие войны на земном шаре за всю историю думали как вы то и войн бы не было....к сожалению никто так не думает а тупо захватывает территории
всё они думают, только не так как мы. Привычка кого то априори считать глупее себя это эгоцентризм. В основном надеются на подавление местного населения разными способами. У каждого способа свой ценник. Почему начали с Крыма не задумывались? там никого подавлять не пришлось. Немногочисленное кто был за Украину и не оформил паспорт рф - выехали сами. А с Харьковом уже сложнее. Поэтому не спешат брать Харьков, чтобы зубы не стереть об него. Я здесь вижу прямую зависимость.

Це вірно. Саме тому наприклад Сталін не взяв усю Фінляндію, тому що не хотів проблем перед "великою війною", а він точно знав що "велика війна" буде.
А ось щодо Харкова, особливих проблем не бачу. Достатньо проросійське місто по-моєму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хотаб писав, що в Херсоні нелоялні

Який відсоток зрадників є всюди. У Львові, коли на початку війни був розгон паніки через малювання "міток", знаходились уроди, які малювали. Думаю, у випадку боїв знайшлись би уроди, які б зливали позиції наших військ. Питання в тому, яку позицію займає основна маса населення. Щодо Херсону, то в самому місті думаю, є високий відсоток "пролетаріїв" з російсько-совковим корінням і ватною головою. Але разом з тим, і в місті і в області є й багато адекватних людей. Оцінювати їх процентне свіввідношення не буду - не маю даних.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:21

Київ евакуює 250 тисяч осіб із Донбасу
Автор:
Гліб Парфененко
Дата:

01.08.2022 | 11:41
https://politics.dip.org.ua/vijna/kyyiv ... basu-7610/
Понад 50 000 дітей та 200 000 дорослих мають залишити Донецьку область України під час евакуації.

Наміри Києва та віце-прем’єр України Ірина Верещук закликала до масової евакуації після того, як президент Володимир Зеленський зробив це у своєму зверненні до нації.

“Ті, хто збирається евакуюватися, повинні дзвонити в адміністрації на місцях або писати в чат-боти онлайн. Люди, які прибули для евакуації, будуть забрані та доставлені до місця евакуації. Це може бути автобус чи потяг”, – запевняє Верещук.

Віце-прем’єр запевняє, що всі помилки попередніх евакуацій враховані, люди отримають і першу медичну допомогу, і матеріальну, і посвідчення ВПО.

О чём это говорит в цифрах:
Мешканець Краматорська розповів про іншу сторону евакуації мешканців Краматорська та Донецької області
Андрей Гринь 08:25 01.08.2022
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramat ... ji-oblasti
З нього запросили за вивіз необхідних речей з Краматорська, до більш безпечного місця, 45 тисяч гривень.

Як відомо, влада об’явила про обов’язкову евакуацію мешканців зі Сходу. Штаб очолила Ірина Верещук, яка закликала людей виїхати з домівок до більш безпечних регіонів. Пояснюють це не тільки складною ситуацією на фронті, а й тим, що опалювального сезону в регіоні не буде. А відтак, є велика ймовірність замерзнути у власних домівках.

Люди готові їхати, але наголошують нате, що їм потрібно брати з собою необхідне для мінімального перебування на новому місці та не готові платити 45 тисяч гривень за перевезення речей. Нижче інтерв’ю з людино, яка вчора залишила під «Народною новиною» про евакуацію, цікавий коментар, який знайшов підтримку серед читачів.

Доброго дня, Павле. Ваш коментар знайшов підтримку серед наших читачив, у чому суть питання?

Доброго дня, Андрію. Виникла проблема дуже проста й це не забаганка моя чи когось ще. Ми не поспішали евакуйовуватись з Краматорська. Бо, як адекватні люди розуміли те, що робити це ще дуже за рано. Ми раді за тих людей, котрі виїхали 4 та більше місяців тому. В нашій родині було сподівання нате, що ситуація покращиться й тому ми не поспішали.

Вчора сіли з дружиною та замислились над тим, що, все ж потрібно з міста евакуюватись. Перспектива залишитись без світла, води та опалення, то таке собі «задоволення». В цьому плані я не розумію людей, які пишуть, що вони залишаються тут та їх тримають стіни, кози, кури та таке інше. Мене стіни не тримають. Так, їхати нема великого бажання, але потрібно. Замерзнути в місті у зимку таке собі «задоволення». Ми з жінкою прикинули, що для більш чи менш спокійного життя нам потрібна мінімальна кількість речей. Почали збиратись та вийшло в любому випадку не мало. Почали телефонувати тим, хто займається перевезенням, а мені сказали там, що ціна 45 тисяч гривень буде коштувати. Таких грошей у мене звісно немає.

Днями знайома вивозила всю свою квартиру до Києва. Там й стінка, й меблі та багато іншого. Спокійно віддала за це 45 тисяч гривень. Я розумію, коли людина вивозить все з хати та платить такі гроші, а коли я хочу взяти все необхідне й мені кажуть таку суму, то я не розумію цього.

А евакуаційним потягом чи автобусом не можна хіба вивезти речі?

Звісно-ні. З собою пропонують нам взяти кілька сумочок та все. Кажуть, що там нам все дадуть та дадуть. Мені не потрібно нічого давати та видавати. У мене та у моїй жінка є речі та все необхідне для життя. Гуманітарна допомога також мені не потрібна, у мене є що їсти. Все брати з собою ми й не збираємось. Ви же розумієте, що йде осінь, а потім зима, а за зимою весна. Як в одну сумку влізе три курточки? А жінка в чому поїде, в трусах? У кожного повинна бути можливість забрати з собою необхідну кількість речей, щоб не бути як оті бомжі чи голодранці.

Куди є можливість евакуюватись?

У мене є можливість евакуюватись до Волинської області. Там для переселенців із Донецької області підготували будинки у селищах. Спасибі владі за це. В них немає нічого. Мені пощастило, є ліжко та диван, а в інших будинках немає й цього. Туалет на вулиці, який забитий (вибачте) під зав’язку, колодязь бо централізованого водопостачання немає та піч бо газопостачання немає. Для чого я це все розповідаю? Для того, щоб ви розуміли, що гроші буде куди вкладати. Там в будинку немає навіть місця для того, щоб просто помитись…Вони всі такі, майже. Дякуємо й на цьому. Ми розуміємо, що їдемо не на курорт. Ось тому я й кажу, що людям потрібно мати можливість вивезти більше необхідних речей.

Про які речі йде мова?

Та самі необхідні. Це можуть бути, ножі, виделки, ложки, тарілки, стакани, кружки, чашки, ополоники та таке інше. В будинках немає нічого. Чим їсти? Ні, звісно, можна розраховувати нате, що люди добрі принесуть. Але навіщо? Та й люди вже натаскали іншим. Ми не одні такі, яких просять їхати в одних трусах. Так, якщо є гроші, то все це можна купити, у багатьох їх (грошей) немає. У кого є гроші виїхали з Краматорська давно та забрали з собою все необхідне для життя. Залишились, вибачте, голодранці. Але, вони теж люди. Вище я Вам навів приклади, що сходу прийдеться думати щось з туалетом, щось з душем. Ось тобі сходу витрати. Тому я й кажу, що потрібно мати можливість вивозити більше речей, бо ми не знаємо, на який термін їдемо з наших домівок. Та навіть той же телевізор, в мене невеликий с плазмовим екраном. Я ще раз наголошую, що мова не йде про пральні машинки, ванни, унітази та інше.

Ви вважаєте влада недостатньо ще підготувалась до евакуації населення?

Ні, я вважаю, що влада підготувалась краще, але проблеми все ще є. Нажаль, керують цими процесами люди, котрі мають автомобілі, прислуг та державне забезпечення, та ті, котрі відірвані від реальних потреб людей. Вони не розуміють елементарних речей. Сподіваюсь, вони звернуть увагу на наше з Вами інтерв’ю та вирішать це питання й у людей буде можливість вивезти з собою й речі. Я наголошую нате, що готовий евакуюватись, але для цього потрібно, щоб Кириленко, Верещук та інші можновладці звернули увагу на проблему.

Як ви бачите вирішення цієї проблеми?

В голові тисячі варіантів, що від них вже голова кругом йде та болить. Можновладці, які на нашому утриманні нехай думають. Один з варіантів, це виділяти вагон в поїзді для речей вимушених переселенців, а якщо це автобус, то можливо пускати один автобус з людьми, а інший з їх речами. Вони все одно йдуть напівпусті. Зараз не така ситуацію, котра була у лютому, березні або у квітні. Вважаю, якщо влада дослухається до цієї пропозиції, то евакуюватись буде набагато більше людей.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:..Оцінювати їх процентне свіввідношення не буду - не маю даних.

и не надо - большинство нормальных за несколько месяцев выехали. Остались в массе пожилые и те, которым плевать. Ну и "спящие ячейки".
там даже если хочешь остаться - работы нет, денег нет
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:О чём это говорит в цифрах

мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...
sashaqbl
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