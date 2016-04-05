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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1864186518661867>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:36

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:О чём это говорит в цифрах

мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...

+1
Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі.
Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо? :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:39

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:О чём это говорит в цифрах

мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...

особливо тим хто евакуйовувся із Бородянки чи Бучі/Ірпеня чути такі скіглення
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:50

  Faceless написав:Про кількість колаборантів:


Кто прошел это:

Те уже, спасибо Королеве - работают на берегах Темзы.
По, крайней мере у кого получилось.
Ватой или по Вашему "Колаборанты" - это вот ЭТО:
https://fakty.ua/ru/404828-vnuk-sofii-r ... -v-parizhe
  _Mykola_ написав:Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі.
Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо? :roll:

:shock:
И еже с ними... https://24tv.ua/ru/tamozhenniki-razresh ... l_n2107818
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:59

Наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«За рекомендаціями ДСНС, відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги. Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, комунального підприємства «Київпастранс» та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття», – пояснив Микола Поворозник.

https://glavcom.ua/news/hromadskij-tran ... 64781.html

типа в стоячую цель легче попасть?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:01

Україна сподівається звільнити Запорізьку область до початку опалювального сезону, — голова ОВА
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/523 ... -glava-ova

Теперь уже 2 обл. будем освобождать. Обещали в августе Херсонскую, теперь до 1 сентября и Запорожскую..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:01

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:О чём это говорит в цифрах

мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...

Я так, понимаю, Вы далеки от реальности?
Очень жаль, но практически ежедневные посты по этой теме удаляет модер - это его Право.
ИБО реальность - ИНАЯ!
Публично со времён сдачи Дебальцево.

- Восьмидесятилетние с берегов Туманного Альбина - готовы, хоть сейчас вернуться - но если туда вывозили бесплатно. то теперь за реальные деньги, которых НЕТ.
Мариупольцы!!!!, Карл!
На прифронтовые земли!!!
- Где сейчас АД.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:03

Білоруська армія продовжує навчання поблизу кордонів України та розгортає додаткову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня.

«На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

https://glavcom.ua/country/incidents/za ... 64721.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Ватой или по Вашему "Колаборанты" - это вот ЭТО

не варто порівнювати зелене з холодним. То шо у владі окопалась купа зрадників і корупціонерів - це факт.

Але це не відміняє того, що мудак, який жаліється, що йому не дають меблі вивезти - або ватоголовий зрадник або клінічний ідіот. Хоча друге першого не відміняє.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:05

  Игорь Алексеевич написав:Обещали в августе Херсонскую, теперь до 1 сентября и Запорожскую..

"Кто-то" обещал, что Лисичанск - это последний успех кацапов?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:07

  Игорь Алексеевич написав:Україна сподівається звільнити Запорізьку область до початку опалювального сезону, — голова ОВА
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/523 ... -glava-ova

Теперь уже 2 обл. будем освобождать. Обещали в августе Херсонскую, теперь до 1 сентября и Запорожскую..

обіцяти не значить женитися.
Може там в ОП підігнали результати опитувань та рейтинги.
Зміна стрілочників, мабуть, ефекту бажаного не принесла.
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  #<1 ... 1864186518661867>
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