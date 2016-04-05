мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...
+1 Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі. Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо?
мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...
особливо тим хто евакуйовувся із Бородянки чи Бучі/Ірпеня чути такі скіглення
_Mykola_ написав:Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі. Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо?
Наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«За рекомендаціями ДСНС, відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги. Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, комунального підприємства «Київпастранс» та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття», – пояснив Микола Поворозник.
мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...
Я так, понимаю, Вы далеки от реальности? Очень жаль, но практически ежедневные посты по этой теме удаляет модер - это его Право. ИБО реальность - ИНАЯ! Публично со времён сдачи Дебальцево.
- Восьмидесятилетние с берегов Туманного Альбина - готовы, хоть сейчас вернуться - но если туда вывозили бесплатно. то теперь за реальные деньги, которых НЕТ. Мариупольцы!!!!, Карл! На прифронтовые земли!!! - Где сейчас АД.
Білоруська армія продовжує навчання поблизу кордонів України та розгортає додаткову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня.
«На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.