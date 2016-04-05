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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1864186518661867
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Я так, понимаю, Вы далеки от реальности?
Від реальності я значно ближче, ніж ви - дружина волонтерила 4 місяці з переселенцями у Львові.
На жаль, її враження наступні: адекватні, хто з київщини, або швидко повернулися, або знайшли роботу. А ватоголові, які чекали на все готове, і більщість з яких рідкісні мудаки.
В якості маленького винятку можна назвати людей похилого віку, яким реально потрібна допомога, і які, на жаль, переважно її не отримують в достатній кількості.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:09

  vitaliian написав:
Білоруська армія продовжує навчання поблизу кордонів України та розгортає додаткову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня.

«На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

https://glavcom.ua/country/incidents/za ... 64721.html

Не розумію, коли вже буде, і не тільки на словах:
- "Ще один голубь з вашої голубятні, і вашу голубятню рознесу"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?

Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:24

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?

Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?

Рятування утопаючих - справа рук самих утопаючих.
Але ще хтось надіється, що є якийсь добрий дядя (дід Мороз чи Санта Клаус), який буде вирішувати проблеми і допомагати та знімати геморой.
Тут "дякую" хоч за те що попередили, а не як в Бучі/Бородянці.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:36

“Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три

“Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три Panzerhaubitze 2000 доставлені. Ми тримаємо своє слово“, – сказала вона, пише Welt.

Крістіне Ламбрехт додала, що три РСЗВ MARS II та загалом 10 САУ PZH-2000 відправили в Україну зі складів Будесверу.

Також вона повідомила про поставку пʼятьох зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard. Та підкреслила, що загалом Україна отримає 30 таких ЗСУ з обіцяними 60-ма тисячами боєприпасів.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що три ЗСУ Gepard вже в розпорядженні українських військових.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три Panzerhaubitze 2000 доставлені

по ходу, другий етап газового шантажу провалився
sashaqbl
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