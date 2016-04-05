Kudrjavuy написав:Я так, понимаю, Вы далеки от реальности?
Від реальності я значно ближче, ніж ви - дружина волонтерила 4 місяці з переселенцями у Львові. На жаль, її враження наступні: адекватні, хто з київщини, або швидко повернулися, або знайшли роботу. А ватоголові, які чекали на все готове, і більщість з яких рідкісні мудаки. В якості маленького винятку можна назвати людей похилого віку, яким реально потрібна допомога, і які, на жаль, переважно її не отримують в достатній кількості.
Білоруська армія продовжує навчання поблизу кордонів України та розгортає додаткову техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня.
«На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.
Kudrjavuy написав:Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?
Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?
Рятування утопаючих - справа рук самих утопаючих. Але ще хтось надіється, що є якийсь добрий дядя (дід Мороз чи Санта Клаус), який буде вирішувати проблеми і допомагати та знімати геморой. Тут "дякую" хоч за те що попередили, а не як в Бучі/Бородянці.