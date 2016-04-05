Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 сер, 2022 13:24
Рятування утопаючих - справа рук самих утопаючих.
Але ще хтось надіється, що є якийсь добрий дядя (дід Мороз чи Санта Клаус), який буде вирішувати проблеми і допомагати та знімати геморой.
Тут "дякую" хоч за те що попередили, а не як в Бучі/Бородянці.
Додано: Пон 01 сер, 2022 13:36
“Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три
“Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три Panzerhaubitze 2000 доставлені. Ми тримаємо своє слово“, – сказала вона, пише Welt.
Крістіне Ламбрехт додала, що три РСЗВ MARS II та загалом 10 САУ PZH-2000 відправили в Україну зі складів Будесверу.
Також вона повідомила про поставку пʼятьох зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard. Та підкреслила, що загалом Україна отримає 30 таких ЗСУ з обіцяними 60-ма тисячами боєприпасів.
Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що три ЗСУ Gepard вже в розпорядженні українських військових.
Додано: Пон 01 сер, 2022 13:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 сер, 2022 13:55
У моих не хватило ума, даже зарегистрироваться, как переселенцы - и платят ПО полной
Дети не послушались - не поехали к родственникам в Германию - дочь вчера подбила, что за это время ушло, хватило бы на скромный домик в пригороде Франкфурта.
О своей квартире даже не хочет узнавать - ибо ничего не изменишь.
"Киевские" выезжали из под оккупации!
Такая же картина и у нас, те, кто из-под - голые, босые..
Вы бы разули глаза, вернулись к видео:
На Донбассе практически 90% пенсов имеют вредный стаж, имеют букет болячек, в лечении которых им отказано, у них вся жизнь - это борьба за жизнь.
В квартирах давно отключена вода и отопление,.....
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- Пенсов Вам и показывают, которым некуда деваться - выезжают те, у которых ...всё....
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в тій херні, шо ви скинули, чувак плачеться, що треба 45 тис, щоб вивезти меблі з квартири. І що при евакуації їм дають можливість забрати з собою тільки мінімум речей.
Ви так і не відповіли: ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?
Додано: Пон 01 сер, 2022 14:15
Пенс, батенька - ПЕНС, которому, что здесь - смерть, что там, а там циничнее.
Но, пока дома - есть шанс прожить, хоть сколько то.
"меблі" - не видел за годы, что-бы вывозили мебель.
Квартиры стоят с мебелью, если была таковая.
Но на чём спать, с чего есть, во что одеваться, ....
- у каждого свои потребности.
Хотя чисто по человечески я не исключаю вывоз всего имущества, что составляет его собственность.
В Вашей терминологии звучит "держава має забезпечити" - у лиц контактировавших с данным словом перед глазами стоят "выходцы с польскими и немецкими корнями" - которые только делят и отбирают. Поэтому человек об будущем вынужден думать и беспокоиться САМ - о чём он интервьюирующему популярно объясняет.
Ваши же "белочки" - это Ваши проблемы и Вашего доктора.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 01 сер, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 сер, 2022 14:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 сер, 2022 14:21
Успіх,
Bobua,
Hotab
Рожкажіть своїм.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 01 сер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 сер, 2022 14:21
Так в нас мотто держави: "я тобі нічого не винно".
За 30 років можна було це зрозуміти.
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