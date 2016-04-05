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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1865186618671868>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?

Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:24

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?

Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?

Рятування утопаючих - справа рук самих утопаючих.
Але ще хтось надіється, що є якийсь добрий дядя (дід Мороз чи Санта Клаус), який буде вирішувати проблеми і допомагати та знімати геморой.
Тут "дякую" хоч за те що попередили, а не як в Бучі/Бородянці.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:36

“Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три

“Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три Panzerhaubitze 2000 доставлені. Ми тримаємо своє слово“, – сказала вона, пише Welt.

Крістіне Ламбрехт додала, що три РСЗВ MARS II та загалом 10 САУ PZH-2000 відправили в Україну зі складів Будесверу.

Також вона повідомила про поставку пʼятьох зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard. Та підкреслила, що загалом Україна отримає 30 таких ЗСУ з обіцяними 60-ма тисячами боєприпасів.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що три ЗСУ Gepard вже в розпорядженні українських військових.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три Panzerhaubitze 2000 доставлені

по ходу, другий етап газового шантажу провалився
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:55

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Я так, понимаю, Вы далеки от реальности?
Від реальності я значно ближче, ніж ви - дружина волонтерила 4 місяці з переселенцями у Львові.

У моих не хватило ума, даже зарегистрироваться, как переселенцы - и платят ПО полной :evil:
Дети не послушались - не поехали к родственникам в Германию - дочь вчера подбила, что за это время ушло, хватило бы на скромный домик в пригороде Франкфурта.
О своей квартире даже не хочет узнавать - ибо ничего не изменишь.
  sashaqbl написав:На жаль, її враження наступні: адекватні, хто з київщини, або швидко повернулися, або знайшли роботу. А ватоголові, які чекали на все готове, і більщість з яких рідкісні мудаки.

"Киевские" выезжали из под оккупации!
Такая же картина и у нас, те, кто из-под - голые, босые..
  sashaqbl написав:В якості маленького винятку можна назвати людей похилого віку, яким реально потрібна допомога, і які, на жаль, переважно її не отримують в достатній кількості.

Вы бы разули глаза, вернулись к видео:
На Донбассе практически 90% пенсов имеют вредный стаж, имеют букет болячек, в лечении которых им отказано, у них вся жизнь - это борьба за жизнь.
В квартирах давно отключена вода и отопление,.....
.......................................
- Пенсов Вам и показывают, которым некуда деваться - выезжают те, у которых ...всё....
-
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Вы бы разули глаза, вернулись к видео

в тій херні, шо ви скинули, чувак плачеться, що треба 45 тис, щоб вивезти меблі з квартири. І що при евакуації їм дають можливість забрати з собою тільки мінімум речей.
Ви так і не відповіли: ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:15

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Вы бы разули глаза, вернулись к видео

в тій херні, шо ви скинули, чувак плачеться, що треба 45 тис, щоб вивезти меблі з квартири. І що при евакуації їм дають можливість забрати з собою тільки мінімум речей.


Пенс, батенька - ПЕНС, которому, что здесь - смерть, что там, а там циничнее.
Но, пока дома - есть шанс прожить, хоть сколько то.
  sashaqbl написав:Ви так і не відповіли: ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?


"меблі" - не видел за годы, что-бы вывозили мебель.
Квартиры стоят с мебелью, если была таковая.
Но на чём спать, с чего есть, во что одеваться, ....
- у каждого свои потребности.
Хотя чисто по человечески я не исключаю вывоз всего имущества, что составляет его собственность.
В Вашей терминологии звучит "держава має забезпечити" - у лиц контактировавших с данным словом перед глазами стоят "выходцы с польскими и немецкими корнями" - которые только делят и отбирают. Поэтому человек об будущем вынужден думать и беспокоиться САМ - о чём он интервьюирующему популярно объясняет.
Ваши же "белочки" - это Ваши проблемы и Вашего доктора.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 01 сер, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Пенс, батенька - ПЕНС, которому, что здесь - смерть, что там, а там циничнее.
Но, пока дома - есть шанс прожить, хоть сколько то.

ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРЯМУ ВІДПОВІТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ:ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:21

Успіх,
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Про використання телефонів на передовій та до чого це потім призводить слухати з 30хв:55сек
Рожкажіть своїм. :!:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 01 сер, 2022 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:21

  Kudrjavuy написав:
  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Вы бы разули глаза, вернулись к видео

в тій херні, шо ви скинули, чувак плачеться, що треба 45 тис, щоб вивезти меблі з квартири. І що при евакуації їм дають можливість забрати з собою тільки мінімум речей.
Ви так і не відповіли: ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?

Пенс, батенька - ПЕНС, которому, что здесь - смерть, что там, а там циничнее.
Но, пока дома - есть шанс прожить, хоть сколько то.

Так в нас мотто держави: "я тобі нічого не винно".
За 30 років можна було це зрозуміти.
flyman
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