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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1865186618671868
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:30

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Пенс, батенька - ПЕНС, которому, что здесь - смерть, что там, а там циничнее.
Но, пока дома - есть шанс прожить, хоть сколько то.

ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРЯМУ ВІДПОВІТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ:ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?

viewtopic.php?p=5467597#p5467597
Пане, я не дохтор!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Пане, я не дохтор!
та я бачу, що ви не дохтор, а балабол.
ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРЯМУ ВІДПОВІТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ:ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?

P.S. Коли задають питання, яке передбачає пряму відповідь "так" або "ні", то очікують на відповідь "так" або "ні", а не 10-20 рядків балабольства.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из этой же серии:
Поляки закончили строительство стены с Белорусью. https://zn.ua/WORLD/polsha-postroila-14 ... video.html
Интересно, неужели у них нет лиц типа нашего Яценюка?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:52

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?

Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?

Рятування утопаючих - справа рук самих утопаючих.
Але ще хтось надіється, що є якийсь добрий дядя (дід Мороз чи Санта Клаус), який буде вирішувати проблеми і допомагати та знімати геморой.
Тут "дякую" хоч за те що попередили, а не як в Бучі/Бородянці.

А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:56

  Феодал написав:А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота

"ранєний"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:20

  flyman написав:
  Феодал написав:А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота

"ранєний"

старий енурезнік - став красти ще більше, воно зрозуміло шо його зе прикриває.
У людей житла не стало, а воно почало дороги ремонтувати.
Не вірю в очищеня влади :(
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:21

  sashaqbl написав:\\\

P.S. Коли задають питання, яке передбачає пряму відповідь "так" або "ні", то очікують на відповідь "так" або "ні", а не 10-20 рядків балабольства.

Вы, как я вижу, на этой ветке -- новенький? -- конкретно от той учетки никто ничего уже давно не ждет: добавляйте в Черный Список и берегите нервы...
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