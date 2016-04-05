Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:30
sashaqbl написав: Kudrjavuy написав:
Пенс, батенька - ПЕНС, которому, что здесь - смерть, что там, а там циничнее.
Но, пока дома - есть шанс прожить, хоть сколько то.
ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРЯМУ ВІДПОВІТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ:ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?
viewtopic.php?p=5467597#p5467597
Пане, я не дохтор!
Kudrjavuy
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:36
Kudrjavuy написав:
Пане, я не дохтор!
та я бачу, що ви не дохтор, а балабол.
ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРЯМУ ВІДПОВІТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ:ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?
P.S. Коли задають питання, яке передбачає пряму відповідь "так" або "ні", то очікують на відповідь "так" або "ні", а не 10-20 рядків балабольства.
sashaqbl
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42
Из этой же серии:
Поляки закончили строительство стены с Белорусью.
https://zn.ua/WORLD/polsha-postroila-14 ... video.html
Интересно, неужели у них нет лиц типа нашего Яценюка?
Kudrjavuy
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:52
flyman написав: sashaqbl написав: Kudrjavuy написав:
Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?
Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?
Рятування утопаючих - справа рук самих утопаючих.
Але ще хтось надіється, що є якийсь добрий дядя (дід Мороз чи Санта Клаус), який буде вирішувати проблеми і допомагати та знімати геморой.
Тут "дякую" хоч за те що попередили, а не як в Бучі/Бородянці.
А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота
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Додано: Пон 01 сер, 2022 14:56
Феодал написав:
А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота
"ранєний"
flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:20
flyman написав: Феодал написав:
А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота
"ранєний"
старий енурезнік - став красти ще більше, воно зрозуміло шо його зе прикриває.
У людей житла не стало, а воно почало дороги ремонтувати.
Не вірю в очищеня влади
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Додано: Пон 01 сер, 2022 15:21
sashaqbl написав:
\\\
P.S. Коли задають питання, яке передбачає пряму відповідь "так" або "ні", то очікують на відповідь "так" або "ні", а не 10-20 рядків балабольства.
Вы, как я вижу, на этой ветке -- новенький? -- конкретно от той учетки никто ничего уже давно не ждет: добавляйте в Черный Список и берегите нервы...
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