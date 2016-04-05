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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1866186718681869>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:30

  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Пенс, батенька - ПЕНС, которому, что здесь - смерть, что там, а там циничнее.
Но, пока дома - есть шанс прожить, хоть сколько то.

ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРЯМУ ВІДПОВІТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ:ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?

viewtopic.php?p=5467597#p5467597
Пане, я не дохтор!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Пане, я не дохтор!
та я бачу, що ви не дохтор, а балабол.
ВИ МОЖЕТЕ ДАТИ ПРЯМУ ВІДПОВІТЬ НА ПРЯМО ПОСТАВЛЕНЕ ЗАПИТАННЯ:ви вважаєте, що держава має забезпечити можливість вивезти меблі з Краматорська чи ні?

P.S. Коли задають питання, яке передбачає пряму відповідь "так" або "ні", то очікують на відповідь "так" або "ні", а не 10-20 рядків балабольства.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Из этой же серии:
Поляки закончили строительство стены с Белорусью. https://zn.ua/WORLD/polsha-postroila-14 ... video.html
Интересно, неужели у них нет лиц типа нашего Яценюка?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:52

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:Я, так понимаю Вы далеки от Украины - нафига тогда капостите?

Я живу в Україні. Ви реально вважаєте, що держава має забезпечити чуваку з Краматорська можливість вивезти меблі через наближення русні?

Рятування утопаючих - справа рук самих утопаючих.
Але ще хтось надіється, що є якийсь добрий дядя (дід Мороз чи Санта Клаус), який буде вирішувати проблеми і допомагати та знімати геморой.
Тут "дякую" хоч за те що попередили, а не як в Бучі/Бородянці.

А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:56

  Феодал написав:А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота

"ранєний"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:20

  flyman написав:
  Феодал написав:А мєр Бучі ще і орден отримало( Мразота

"ранєний"

старий енурезнік - став красти ще більше, воно зрозуміло шо його зе прикриває.
У людей житла не стало, а воно почало дороги ремонтувати.
Не вірю в очищеня влади :(
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:21

  sashaqbl написав:\\\

P.S. Коли задають питання, яке передбачає пряму відповідь "так" або "ні", то очікують на відповідь "так" або "ні", а не 10-20 рядків балабольства.

Вы, как я вижу, на этой ветке -- новенький? -- конкретно от той учетки никто ничего уже давно не ждет: добавляйте в Черный Список и берегите нервы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:18

Вчерашний скучный спич Путина на параде ВМФ оживился только в одном месте: когда он заговорил о гиперзвуковых «Цирконах», которые будут скоро поставлены на боевое дежурство. Любимые игрушки — как тут не оживиться?

Собственно, ничего нового. Путин, как и все классические ограниченные диктаторы, грезит чудо-оружием, которое даст ему в руки силу повелевать миром. Грезит так сильно, что убеждает сам себя и сам же в это верит.

В реальности никакое оружие чудом не является. Известная поговорка «порядок бьет класс» означает, что лишь адекватная организация способна обеспечивать преимущество в борьбе. А так как борьба всегда динамична, то невозможно создать идеальную организационную структуру: она всегда должна оптимизироваться применительно к меняющейся внешней обстановке.

Гиперзвуковое оружие при всех своих достоинствах обладает очевидным недостатком: для того, чтобы точно лечь в цель, боеголовка должна обладать механизмом коррекции траектории. Но нюанс в том, что при движении на гиперзвуковой скорости вокруг летящей боеголовки создается плазменное поле, полностью блокирующее все системы наведения на цель. Поэтому после разгонной части траектории боеголовка должна снизить скорость , обнаружить цель, скорректировать свое движение к ней. А значит — становится уязвимой для всех имеющихся на сегодня средств противоракетной обороны. Противник должен внести изменения в существующие сегодня протоколы реагирования, чтобы иметь возможность противодействовать новой угрозе, но в целом это скорее техническая задача.

Тем более, что для столь дорогого оружия, как гиперзвуковое, целей-то на самом деле не так уж и много. Ну, если, конечно, не пулять дорогущими ракетами по ларькам с шавермой, как сейчас активно расходуют не сильно дешевые «Калибры» и «Ониксы». Но такую войну с такой экономикой и с такой логикой рассматривать смысла, понятно, нет.

И еще один нюанс. Как показывает конфликт с Украиной, российская армия сегодня — это такая хорошая добротная армия примерно 19 века. С хождением войск колоннами на вражеские редуты. Если дать Кутузову «Кинжал» или «Циркон», он, конечно, скажет спасибо. Но ходить колоннами на врага не перестанет. Просто потому, что иначе воевать не умеет. Еще лет десять путинский режим просуществует — и 19 век для армии и страны в целом сменится примерно на век шестнадцатый. Тогда придется вспоминать уже опыт стрелецких полков, другого эта армия не потянет.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/4014
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:25

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:\\\

P.S. Коли задають питання, яке передбачає пряму відповідь "так" або "ні", то очікують на відповідь "так" або "ні", а не 10-20 рядків балабольства.

Вы, как я вижу, на этой ветке -- новенький? -- конкретно от той учетки никто ничего уже давно не ждет: добавляйте в Черный Список и берегите нервы...

хорошо, что подсказали :mrgreen:
а то я всё в надежде толковую инфу черпнуть захожу. уже не знаешь где её читать
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:28

  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:
  Kudrjavuy написав:О чём это говорит в цифрах

мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...

+1
Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі.
Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо? :roll:




Як показує практика (походи в гори на місяць-два) -- для життя вистачає одного наплічника з 5-7кг спорядження (влітку менше, у міжсесоння -- більше; взимку ночувати в лісі не люблю і навіть не пробую -- але це ще лише + пару кг...)
Зараз у війську є більше потрібного, бо:
1) видали зайве (що вже і сам взяв);
2) видали амуніцію і зброю -- ще 15.5кг.

Торік переїздив за 700км.
Вдома було майже 700кг (<3м³) мотлоху, багато сам колись здуру накупував і не використав в нуль (коли ще був заляканий "інфляціями"), багато успадкував... І ще не встиг розпродати, і не наважився викинути. Це дві пелети самостійно зібрав на НП. За 3,5тис₴ перевезли до місця.
Які 45тис₴???
Невже ціни змінились аж на порядок?

Везти меблі -- навіть думки такої дикої не виникало...

А для життя (на роки-десятилітя) -- навряд чи хоч половина треба. Воно все лише пил збирає, і заважає прибирати...
А менших пелет, аніж 1.5м³ ніби і не існує...


От Бабченко пише про дітей, евакуацію, і "килими та телевізори...": https://m.facebook.com/groups/241730199 ... 9729572096
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