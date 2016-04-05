Вчерашний скучный спич Путина на параде ВМФ оживился только в одном месте: когда он заговорил о гиперзвуковых «Цирконах», которые будут скоро поставлены на боевое дежурство. Любимые игрушки — как тут не оживиться?Собственно, ничего нового. Путин, как и все классические ограниченные диктаторы, грезит чудо-оружием, которое даст ему в руки силу повелевать миром. Грезит так сильно, что убеждает сам себя и сам же в это верит.В реальности никакое оружие чудом не является. Известная поговорка «порядок бьет класс» означает, что лишь адекватная организация способна обеспечивать преимущество в борьбе. А так как борьба всегда динамична, то невозможно создать идеальную организационную структуру: она всегда должна оптимизироваться применительно к меняющейся внешней обстановке.Гиперзвуковое оружие при всех своих достоинствах обладает очевидным недостатком: для того, чтобы точно лечь в цель, боеголовка должна обладать механизмом коррекции траектории. Но нюанс в том, что при движении на гиперзвуковой скорости вокруг летящей боеголовки создается плазменное поле, полностью блокирующее все системы наведения на цель. Поэтому после разгонной части траектории боеголовка должна снизить скорость , обнаружить цель, скорректировать свое движение к ней. А значит — становится уязвимой для всех имеющихся на сегодня средств противоракетной обороны. Противник должен внести изменения в существующие сегодня протоколы реагирования, чтобы иметь возможность противодействовать новой угрозе, но в целом это скорее техническая задача.Тем более, что для столь дорогого оружия, как гиперзвуковое, целей-то на самом деле не так уж и много. Ну, если, конечно, не пулять дорогущими ракетами по ларькам с шавермой, как сейчас активно расходуют не сильно дешевые «Калибры» и «Ониксы». Но такую войну с такой экономикой и с такой логикой рассматривать смысла, понятно, нет.И еще один нюанс. Как показывает конфликт с Украиной, российская армия сегодня — это такая хорошая добротная армия примерно 19 века. С хождением войск колоннами на вражеские редуты. Если дать Кутузову «Кинжал» или «Циркон», он, конечно, скажет спасибо. Но ходить колоннами на врага не перестанет. Просто потому, что иначе воевать не умеет. Еще лет десять путинский режим просуществует — и 19 век для армии и страны в целом сменится примерно на век шестнадцатый. Тогда придется вспоминать уже опыт стрелецких полков, другого эта армия не потянет.