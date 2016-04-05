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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1866186718681869
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:37

  Bobua написав:
  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...

+1
Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі.
Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо? :roll:




Як показує практика (походи в гори на місяць-два) -- для життя вистачає одного наплічника з 5-7кг спорядження (влітку менше, у міжсесоння -- більше; взимку ночувати в лісі не люблю і навіть не пробую -- але це ще лише + пару кг...)
Зараз у війську є більше потрібного, бо:
1) видали зайве (що вже і сам взяв);
2) видали амуніцію і зброю -- ще 15.5кг.

Торік переїздив за 700км.
Вдома було майже 700кг (<3м³) мотлоху, багато сам колись здуру накупував і не використав в нуль (коли ще був заляканий "інфляціями"), багато успадкував... І ще не встиг розпродати, і не наважився викинути. Це дві пелети самостійно зібрав на НП. За 3,5тис₴ перевезли до місця.
Які 45тис₴???
Невже ціни змінились аж на порядок?

Везти меблі -- навіть думки такої дикої не виникало...

А для життя (на роки-десятилітя) -- навряд чи хоч половина треба. Воно все лише пил збирає, і заважає прибирати...
А менших пелет, аніж 1.5м³ ніби і не існує...


От Бабенко пише про дітей, евакуацію, і "килими та телевізори...": https://m.facebook.com/groups/241730199 ... 9729572096

аналогічно,
Для життя в цоколі вистачає привезти нотбук, пару канапок в дорогу (якщо більше доби, то сухпайок і 0.5.. 1л води залежно від пори року).

Ліжко зібрано із дошок, диван взяв біля смітника, хтось викинув, бо переломана поперечина яку замінив (руки не з плечей).

Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
https://fi202x.blogspot.com/2022/08/2022.html

Так що по два на плічники і вперед.
Хату дають, вода є.
Електрика теж, думаю (мені на дачі обрізали сини собак).
Є піч, думаю з патиками не буде проблем, таки Волинь.

Я розумію, хочеться жити побохатому, але неначасі, не в тій країні, не з тою владою.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 сер, 2022 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Рожкажіть своїм.

Я , і всі "мої" це добре знають з 14-го року. Я ще тоді спілкувався зі знайомими спеціалістами РЕР (радіоелектронної розвідки) і всім новобранцям, кого знаю, намагаюсь про це розповісти. Нажаль в армії дуже багато дебілів.
Для себе у мене давно є алгоритми дій, що робити якщо зіб'ють на ворожій території і т.д.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:50

Hotab
Якщо ця інформація збереже хоч одне життя, вже буде добре.

Багато хто не здогадується, чому просте вмикання мобільного на нулі, або недалеко від лінії фронту може коштувати життя і чому відповідальні командири на місцях "звірствують" забороняючи використовувати мобільні телефони.

А орлани мають доволі великий радіус дії, тому частина "прильотів" по розташуванню в тилу є наслідком нехтування цим простим правилом. :(
_Mykola_
 
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