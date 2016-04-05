sashaqbl написав:мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...
+1 Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі. Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо?
Як показує практика (походи в гори на місяць-два) -- для життя вистачає одного наплічника з 5-7кг спорядження (влітку менше, у міжсесоння -- більше; взимку ночувати в лісі не люблю і навіть не пробую -- але це ще лише + пару кг...) Зараз у війську є більше потрібного, бо: 1) видали зайве (що вже і сам взяв); 2) видали амуніцію і зброю -- ще 15.5кг.
Торік переїздив за 700км. Вдома було майже 700кг (<3м³) мотлоху, багато сам колись здуру накупував і не використав в нуль (коли ще був заляканий "інфляціями"), багато успадкував... І ще не встиг розпродати, і не наважився викинути. Це дві пелети самостійно зібрав на НП. За 3,5тис₴ перевезли до місця. Які 45тис₴??? Невже ціни змінились аж на порядок?
Везти меблі -- навіть думки такої дикої не виникало...
А для життя (на роки-десятилітя) -- навряд чи хоч половина треба. Воно все лише пил збирає, і заважає прибирати... А менших пелет, аніж 1.5м³ ніби і не існує...
Я , і всі "мої" це добре знають з 14-го року. Я ще тоді спілкувався зі знайомими спеціалістами РЕР (радіоелектронної розвідки) і всім новобранцям, кого знаю, намагаюсь про це розповісти. Нажаль в армії дуже багато дебілів. Для себе у мене давно є алгоритми дій, що робити якщо зіб'ють на ворожій території і т.д.
Hotab Якщо ця інформація збереже хоч одне життя, вже буде добре.
Багато хто не здогадується, чому просте вмикання мобільного на нулі, або недалеко від лінії фронту може коштувати життя і чому відповідальні командири на місцях "звірствують" забороняючи використовувати мобільні телефони.
А орлани мають доволі великий радіус дії, тому частина "прильотів" по розташуванню в тилу є наслідком нехтування цим простим правилом.