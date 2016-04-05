sashaqbl написав:мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...
+1 Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі. Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо?
Як показує практика (походи в гори на місяць-два) -- для життя вистачає одного наплічника з 5-7кг спорядження (влітку менше, у міжсесоння -- більше; взимку ночувати в лісі не люблю і навіть не пробую -- але це ще лише + пару кг...) Зараз у війську є більше потрібного, бо: 1) видали зайве (що вже і сам взяв); 2) видали амуніцію і зброю -- ще 15.5кг.
Торік переїздив за 700км. Вдома було майже 700кг (<3м³) мотлоху, багато сам колись здуру накупував і не використав в нуль (коли ще був заляканий "інфляціями"), багато успадкував... І ще не встиг розпродати, і не наважився викинути. Це дві пелети самостійно зібрав на НП. За 3,5тис₴ перевезли до місця. Які 45тис₴??? Невже ціни змінились аж на порядок?
Везти меблі -- навіть думки такої дикої не виникало...
А для життя (на роки-десятилітя) -- навряд чи хоч половина треба. Воно все лише пил збирає, і заважає прибирати... А менших пелет, аніж 1.5м³ ніби і не існує...
Я , і всі "мої" це добре знають з 14-го року. Я ще тоді спілкувався зі знайомими спеціалістами РЕР (радіоелектронної розвідки) і всім новобранцям, кого знаю, намагаюсь про це розповісти. Нажаль в армії дуже багато дебілів. Для себе у мене давно є алгоритми дій, що робити якщо зіб'ють на ворожій території і т.д.
Hotab Якщо ця інформація збереже хоч одне життя, вже буде добре.
Багато хто не здогадується, чому просте вмикання мобільного на нулі, або недалеко від лінії фронту може коштувати життя і чому відповідальні командири на місцях "звірствують" забороняючи використовувати мобільні телефони.
А орлани мають доволі великий радіус дії, тому частина "прильотів" по розташуванню в тилу є наслідком нехтування цим простим правилом.
Та ми це знаємо! Правда, що отак чітко нам сказали, то лише 2тижні тому(слухали цілу лекцію про "зв'язок і БПЛА", а наступного дня про "міни і розтяжки")
А чому нам про це не сказати ще в березні? Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів)) І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!
Але, маємо те, що маємо...
Коротше, все з великим запізненням... і, як завжди - НЕ строго прописано/наказано!
Я тобі казав ще в твоїй учєбці "вчи матчасть, а не сиди тут на форумі. Професіоналами стають довгими важкими місяцями навчання. А ти ще ніхто, але втрачаєш час". Ти ж не слухав. А тепер "мене не вчили, мені не розказували". Нажаль, розумні, здатні до навчання в армію майже не потрапляють. А дурні довго не живуть. Передбачаючи "а ти?", відповідаю: я 26 років провів в армії. Багато бачив ,чув, цікавився. Застосовував зброю по людям ще до війни в 2014 році. І не упускаю можливості дізнатись щось нове для своєї роботи. І після зсу залишився в авіації. У мене багато алгоритмів дій,на різні випадки. Але я все одно звичайно не маклауд. Хоч намагаюсь ним бути. Простий приклад: при оголошені РН (ракетної небезпеки) , я розумію, що не можна залишатись біля вертольота. Туди може прилетіти. Я залишаю її. Тим більше, що зліт заборонено до кінця РН.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 сер, 2022 17:07, всього редагувалось 3 разів.
Успіх написав:Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів)) І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!
Тут потрібно як з дітьми, пояснювати, чому так, і до чого призведе порушення, проста заборона визве шалений спротив. І, звичайно особистий приклад, та неодмінне покаранння за поручення після того, як було проведено детально роз'яснення чому так.
Hotab написав:Я тобі казав ще в твоїй учєбці "вчи матчасть, а не сиди тут на форумі. Професіоналами стають довгими важкими місяцями навчання. А ти ще ніхто, але втрачаєш час". Ти ж не слухав. А тепер "мене не вчили, мені не розказували". Нажаль, розумні, здатні до навчання в армію майже не потрапляють. А дурні довго не живуть.
Я тобі казав ще в твоїй учєбці "вчи матчасть, а не сиди тут на форумі. Професіоналами стають довгими важкими місяцями навчання. А ти ще ніхто, але втрачаєш час". Ти ж не слухав. А тепер "мене не вчили, мені не розказували". Нажаль, розумні, здатні до навчання в армію майже не потрапляють. А дурні довго не живуть. Передбачаючи "а ти?", відповідаю: я 26 років правів в армії. Багато бачив ,чув, цікавився. Застосовував зброю по людям ще до війни в 2014 році. І не упускаю можливості дізнатись щось нове для своєї роботи. І після зсу залишився в авіації. У мене багато алгоритмів дій,на різні випадки. Але я все одно звичайно не маклауд.
Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони! А от якщо б це було на рівні ЗАКОНУ, чи ЧІТКОЇ КОМАНДИ від командирів щоразу(яким дати повноваження строго наказати за непокору) - то був би толк! А так - як я кажу, тут більшість з сіл(деякі з глухих сіл) - то що ти втовкмачиш якомусь Івану з села, щоб не втикав в тік-тоці? Це ж приблизно на тому самому рівні, що й сказати - "з завтрашнього дня ніякого алкоголю"! Послухають? А було б строгішше/закон/наказ/наказуємість.. - то був би толк! Але не 100відсотковий, так як тут різні вікові категорії.... - тож, деяких з них вчити, що небо фарбувати!
Успіх написав:Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони! А от якщо б це було на рівні ЗАКОНУ, чи ЧІТКОЇ КОМАНДИ від командирів щоразу(яким дати повноваження строго наказати за непокору) - то був би толк! А так - як я кажу, тут більшість з сіл(деякі з глухих сіл) - то що ти втовкмачиш якомусь Івану з села, щоб не втикав в тік-тоці? Це ж приблизно на тому самому рівні, що й сказати - "з завтрашнього дня ніякого алкоголю"!
Вони просто не в курсі, як це працює, якщо детально розповідати, чому телефон це магніт який притягує обстріл і смерть, як не для нього так побратима, то ще до якоїсь частини дійде і без покарання, а для особо упоротих, потрібно вже покарання.