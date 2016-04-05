Bobua написав:

_Mykola_ написав: sashaqbl написав: мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка... мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...

+1

Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі.

Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо? +1Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі.Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо?

Як показує практика (походи в гори на місяць-два) -- для життя вистачає одного наплічника з 5-7кг спорядження (влітку менше, у міжсесоння -- більше; взимку ночувати в лісі не люблю і навіть не пробую -- але це ще лише + пару кг...)Зараз у війську є більше потрібного, бо:1) видали зайве (що вже і сам взяв);2) видали амуніцію і зброю -- ще 15.5кг.Торік переїздив за 700км.Вдома було майже 700кг (<3м³) мотлоху, багато сам колись здуру накупував і не використав в нуль (коли ще був заляканий "інфляціями"), багато успадкував... І ще не встиг розпродати, і не наважився викинути. Це дві пелети самостійно зібрав на НП. За 3,5тис₴ перевезли до місця.Які 45тис₴???Невже ціни змінились аж на порядок?Везти меблі -- навіть думки такої дикої не виникало...А для життя (на роки-десятилітя) -- навряд чи хоч половина треба. Воно все лише пил збирає, і заважає прибирати...А менших пелет, аніж 1.5м³ ніби і не існує...От Бабенко пише про дітей, евакуацію, і "килими та телевізори...":