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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 186718681869187018711872>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:37

  Bobua написав:
  _Mykola_ написав:
  sashaqbl написав:мені здається, що чуваки об'їлися ухи. Або не усвідомлюють ситуації. Коли лінія фронту наближається до їхнього дому і ймовірність прильотів стає доволі високою, обговорювати кількість речей, які вони хочуть вивезти - це верх ідіотизма. Або тупа відмазка...

+1
Як показує практика, декілька валіз з речами першої необхідності (з дітьми) цілком достатньо для життя. Перевозити всі речі, немає необхідності, взагалі.
Звичайно приємно перевезти улюблені речі, інструменти, побутові речі... але, з такими труднощами чіплятися за мотлох, навіщо? :roll:




Як показує практика (походи в гори на місяць-два) -- для життя вистачає одного наплічника з 5-7кг спорядження (влітку менше, у міжсесоння -- більше; взимку ночувати в лісі не люблю і навіть не пробую -- але це ще лише + пару кг...)
Зараз у війську є більше потрібного, бо:
1) видали зайве (що вже і сам взяв);
2) видали амуніцію і зброю -- ще 15.5кг.

Торік переїздив за 700км.
Вдома було майже 700кг (<3м³) мотлоху, багато сам колись здуру накупував і не використав в нуль (коли ще був заляканий "інфляціями"), багато успадкував... І ще не встиг розпродати, і не наважився викинути. Це дві пелети самостійно зібрав на НП. За 3,5тис₴ перевезли до місця.
Які 45тис₴???
Невже ціни змінились аж на порядок?

Везти меблі -- навіть думки такої дикої не виникало...

А для життя (на роки-десятилітя) -- навряд чи хоч половина треба. Воно все лише пил збирає, і заважає прибирати...
А менших пелет, аніж 1.5м³ ніби і не існує...


От Бабенко пише про дітей, евакуацію, і "килими та телевізори...": https://m.facebook.com/groups/241730199 ... 9729572096

аналогічно,
Для життя в цоколі вистачає привезти нотбук, пару канапок в дорогу (якщо більше доби, то сухпайок і 0.5.. 1л води залежно від пори року).

Ліжко зібрано із дошок, диван взяв біля смітника, хтось викинув, бо переломана поперечина яку замінив (руки не з плечей).

Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
https://fi202x.blogspot.com/2022/08/2022.html

Так що по два на плічники і вперед.
Хату дають, вода є.
Електрика теж, думаю (мені на дачі обрізали сини собак).
Є піч, думаю з патиками не буде проблем, таки Волинь.

Я розумію, хочеться жити побохатому, але неначасі, не в тій країні, не з тою владою.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 сер, 2022 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Рожкажіть своїм.

Я , і всі "мої" це добре знають з 14-го року. Я ще тоді спілкувався зі знайомими спеціалістами РЕР (радіоелектронної розвідки) і всім новобранцям, кого знаю, намагаюсь про це розповісти. Нажаль в армії дуже багато дебілів.
Для себе у мене давно є алгоритми дій, що робити якщо зіб'ють на ворожій території і т.д.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:50

Hotab
Якщо ця інформація збереже хоч одне життя, вже буде добре.

Багато хто не здогадується, чому просте вмикання мобільного на нулі, або недалеко від лінії фронту може коштувати життя і чому відповідальні командири на місцях "звірствують" забороняючи використовувати мобільні телефони.

А орлани мають доволі великий радіус дії, тому частина "прильотів" по розташуванню в тилу є наслідком нехтування цим простим правилом. :(
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:56

Треба ЧІТКІ ЗАКОНИ І КОМАНДИ! А не прохання...


Та ми це знаємо!
Правда, що отак чітко нам сказали, то лише 2тижні тому(слухали цілу лекцію про "зв'язок і БПЛА", а наступного дня про "міни і розтяжки")

А чому нам про це не сказати ще в березні?
Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів))
І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!

Але, маємо те, що маємо...

Коротше, все з великим запізненням... і, як завжди - НЕ строго прописано/наказано!
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Якщо ця інформація збереже хоч одне життя, вже буде добре

Я ж нічого проти не маю. Сам пробую достукатись до ідіотів. Навіть тут це робив.

Можна піти далі: навіть супутники вміють бачити активність телефонів. І якщо в умовному полі між Словянськом і Краматорськом сотні активних телефонів, то ясно, що це не грибники.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 сер, 2022 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Коротше, все з великим запізненням

Я тобі казав ще в твоїй учєбці "вчи матчасть, а не сиди тут на форумі. Професіоналами стають довгими важкими місяцями навчання. А ти ще ніхто, але втрачаєш час". Ти ж не слухав. А тепер "мене не вчили, мені не розказували". Нажаль, розумні, здатні до навчання в армію майже не потрапляють. А дурні довго не живуть.
Передбачаючи "а ти?", відповідаю: я 26 років провів в армії. Багато бачив ,чув, цікавився. Застосовував зброю по людям ще до війни в 2014 році. І не упускаю можливості дізнатись щось нове для своєї роботи. І після зсу залишився в авіації. У мене багато алгоритмів дій,на різні випадки. Але я все одно звичайно не маклауд. Хоч намагаюсь ним бути.
Простий приклад: при оголошені РН (ракетної небезпеки) , я розумію, що не можна залишатись біля вертольота. Туди може прилетіти. Я залишаю її. Тим більше, що зліт заборонено до кінця РН.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 сер, 2022 17:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:04

  Успіх написав:Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів))
І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!


Тут потрібно як з дітьми, пояснювати, чому так, і до чого призведе порушення, проста заборона визве шалений спротив. :lol:
І, звичайно особистий приклад, та неодмінне покаранння за поручення після того, як було проведено детально роз'яснення чому так.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:10

  Hotab написав:Я тобі казав ще в твоїй учєбці "вчи матчасть, а не сиди тут на форумі. Професіоналами стають довгими важкими місяцями навчання. А ти ще ніхто, але втрачаєш час". Ти ж не слухав. А тепер "мене не вчили, мені не розказували". Нажаль, розумні, здатні до навчання в армію майже не потрапляють. А дурні довго не живуть.


Для додаткового навчання, ось непоганий ресурс створений силами територіальної оборони
https://sprotyvg7.com.ua/vijskovi-publikacii
Можна завантажити, і почитати офлайн.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:16

ДумайТЕ!©

  Hotab написав:
  Успіх написав:Коротше, все з великим запізненням

Я тобі казав ще в твоїй учєбці "вчи матчасть, а не сиди тут на форумі. Професіоналами стають довгими важкими місяцями навчання. А ти ще ніхто, але втрачаєш час". Ти ж не слухав. А тепер "мене не вчили, мені не розказували". Нажаль, розумні, здатні до навчання в армію майже не потрапляють. А дурні довго не живуть.
Передбачаючи "а ти?", відповідаю: я 26 років правів в армії. Багато бачив ,чув, цікавився. Застосовував зброю по людям ще до війни в 2014 році. І не упускаю можливості дізнатись щось нове для своєї роботи. І після зсу залишився в авіації. У мене багато алгоритмів дій,на різні випадки. Але я все одно звичайно не маклауд.

Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони!
А от якщо б це було на рівні ЗАКОНУ, чи ЧІТКОЇ КОМАНДИ від командирів щоразу(яким дати повноваження строго наказати за непокору) - то був би толк!
А так - як я кажу, тут більшість з сіл(деякі з глухих сіл) - то що ти втовкмачиш якомусь Івану з села, щоб не втикав в тік-тоці?
Це ж приблизно на тому самому рівні, що й сказати - "з завтрашнього дня ніякого алкоголю"!
Послухають?
А було б строгішше/закон/наказ/наказуємість..
- то був би толк!
Але не 100відсотковий, так як тут різні вікові категорії.... - тож, деяких з них вчити, що небо фарбувати! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:21

  Успіх написав:Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони!
А от якщо б це було на рівні ЗАКОНУ, чи ЧІТКОЇ КОМАНДИ від командирів щоразу(яким дати повноваження строго наказати за непокору) - то був би толк!
А так - як я кажу, тут більшість з сіл(деякі з глухих сіл) - то що ти втовкмачиш якомусь Івану з села, щоб не втикав в тік-тоці?
Це ж приблизно на тому самому рівні, що й сказати - "з завтрашнього дня ніякого алкоголю"!
:mrgreen:

Вони просто не в курсі, як це працює, якщо детально розповідати, чому телефон це магніт який притягує обстріл і смерть, як не для нього так побратима, то ще до якоїсь частини дійде і без покарання, а для особо упоротих, потрібно вже покарання.
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