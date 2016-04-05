Додано: Пон 01 сер, 2022 17:36

Успіх написав: ЧОМУ нас всіх не вчили всього, чи хоча б основного? ЧОМУ нас всіх не вчили всього, чи хоча б основного?

Та бля це ТВОЄ життя. І ти не в школі,де мамка веде за руку за парту. Ти сам маєш розуміти, що тобі потрібно. І моделювати свої "а якщо...?"Основна форма навчання в дорослому житті - самонавчання. Ти хоч раз підійшов до інших з обслуги : розкажи, як ти це робиш?" А якщо на позицію забреде піхотинець з РПГ-22, тобі не цікаво, як ним управлятись?? А як стріляти з РПК,якщо вб'ють кулеметника, а ти тут і живий? Я ж не кажу запустити Мі-24 і полетіти, але це ж наче ази. А тобі (не тільки тобі) накі нічого не цікаво і не потрібно. Тому армія нефіга не профі. Вбили когось і всі інші безпорадні.