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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18681869187018711872>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони!

Вівці підкоряються більшості. Але більшість думає як ти " нафіг виділятись на фоні загального пофігізму. Тому більшості нема.

Але я не тільки про це.
Ти кого в обслузі здатний замінити?? Тільки свою роботу знаєш? А вб'ють навідника, командира і т.д. - гармата буде залишена тобою, бо ти тільки снаряди вмієш носити??
А якщо на позицію вийде дрг, ти зможеш зайняти оборону, чи зразу в полон, бо ти цього не вмієш? Таких багато "а якщо..?", на які у тебе всі відповіді "ні". Це твій рівень професіоналізму.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:23

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів))
І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!


Тут потрібно як з дітьми, пояснювати, чому так, і до чого призведе порушення, проста заборона визве шалений спротив. :lol:
І, звичайно особистий приклад, та неодмінне покаранння за поручення після того, як було проведено детально роз'яснення чому так.

Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...

Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:29

  Hotab написав:
  Успіх написав:Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони!

Вівці підкоряються більшості. Але більшість думає як ти " нафіг виділятись на фоні загального пофігізму. Тому більшості нема.

Але я не тільки про це.
Ти кого в обслузі здатний замінити?? Тільки свою роботу знаєш? А вб'ють навідника, командира і т.д. - гармата буде залишена тобою, бо ти тільки снаряди вмієш носити??
А якщо на позицію вийде дрг, ти зможеш зайняти оборону, чи зразу в полон, бо ти цього не вмієш? Таких багато "а якщо..?", на які у тебе всі відповіді "ні". Це твій рівень професіоналізму.

Думаю, що заряджаючого міг би замінити, хоч не факт))
Але тут знову те саме - ЧОМУ нас всіх не вчили всього, чи хоча б основного?

Але не буду далі продовжувати, бо....

Нехай наше військо буде найкраще і найпрофесіональнішше!

Бо тут, як почнеш копати, то...
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:32

  Hotab написав:
  Успіх написав:Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...

Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.

Тому особисто я і ВИМИКАЮ ТЕЛЕФОН НА ВОГНЕВІЙ!!!
А як це втовкмачити командирам, чи ще пару десяткам хлопакам з сіл - я не знаю!
(тому кажу, що лише чіткі закони і чіткі накази змінять ситуацію)
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:34

  flyman написав:Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
почём вы сейчас покупаете килограмм еды?
  beee написав:а то я всё в надежде толковую инфу черпнуть захожу. уже не знаешь где её читать
нет её нигде. сами пишите тогда может появится.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ЧОМУ нас всіх не вчили всього, чи хоча б основного?

Та бля це ТВОЄ життя. І ти не в школі,де мамка веде за руку за парту. Ти сам маєш розуміти, що тобі потрібно. І моделювати свої "а якщо...?"
Основна форма навчання в дорослому житті - самонавчання. Ти хоч раз підійшов до інших з обслуги : розкажи, як ти це робиш?" А якщо на позицію забреде піхотинець з РПГ-22, тобі не цікаво, як ним управлятись?? А як стріляти з РПК,якщо вб'ють кулеметника, а ти тут і живий? Я ж не кажу запустити Мі-24 і полетіти, але це ж наче ази. А тобі (не тільки тобі) накі нічого не цікаво і не потрібно. Тому армія нефіга не профі. Вбили когось і всі інші безпорадні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:44

  Успіх написав:Тому особисто я і ВИМИКАЮ ТЕЛЕФОН НА ВОГНЕВІЙ!!!

небось смартфон. а шо батарея съемная ? реализовано аппаратное физическое отключение модулей связи, камер, микрофонов и аудиовыходов ? не, лучше совсем не брать.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:47

Надивились Рембо усі частини?

  Hotab написав:Тому армія нефіга не профі

Не я це написав- то й добре що не я))
  Hotab написав:Ти сам маєш розуміти, що тобі потрібно

Акуєць)) - взяли, наприклад, умовного столяра, чи підсобника будівельних робіт з села - а він, плять, аж очима сіяє - так цікавиться різною зброєю і її застосуванням?))
Так і хоче стати Рембо!

Плять, та роззуйте очі!!!
Треба, або все З ПЕРШОГО ДНЯ було вишколювати/навчати всіх, або... було 30р. створювати контрактну армію!
А не вимагати тепер від умовних комбайнерів/трактористів - професіоналізму у військовій справі!
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:48

  Успіх написав:
  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів))
І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!


Тут потрібно як з дітьми, пояснювати, чому так, і до чого призведе порушення, проста заборона визве шалений спротив. :lol:
І, звичайно особистий приклад, та неодмінне покаранння за поручення після того, як було проведено детально роз'яснення чому так.

Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів... :mrgreen:

Якщо тобі цінне життя твого фізичного носія аватара, то починати потрібно із себе, а не робити як інші барани.
Командири і влада, у випадку чого, твоїх дітей на ноги не ставитимуть.
flyman
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