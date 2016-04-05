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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:23
Успіх написав:
Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони!
Вівці підкоряються більшості. Але більшість думає як ти " нафіг виділятись на фоні загального пофігізму. Тому більшості нема.
Але я не тільки про це.
Ти кого в обслузі здатний замінити?? Тільки свою роботу знаєш? А вб'ють навідника, командира і т.д. - гармата буде залишена тобою, бо ти тільки снаряди вмієш носити??
А якщо на позицію вийде дрг, ти зможеш зайняти оборону, чи зразу в полон, бо ти цього не вмієш? Таких багато "а якщо..?", на які у тебе всі відповіді "ні". Це твій рівень професіоналізму.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:23
_Mykola_ написав: Успіх написав:
Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів))
І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!
Тут потрібно як з дітьми, пояснювати, чому так, і до чого призведе порушення, проста заборона визве шалений спротив.
І, звичайно особистий приклад, та неодмінне покаранння за поручення після того, як було проведено детально роз'яснення чому так.
Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:26
Успіх написав:
Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...
Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:29
Hotab написав: Успіх написав:
Ну і толку з того що я і ще умовно 5-10чел з усієї роти десь потайки вивчили це? Решта то до тепер не дуже хоче вимикати телефони!
Вівці підкоряються більшості. Але більшість думає як ти " нафіг виділятись на фоні загального пофігізму. Тому більшості нема.
Але я не тільки про це.
Ти кого в обслузі здатний замінити?? Тільки свою роботу знаєш? А вб'ють навідника, командира і т.д. - гармата буде залишена тобою, бо ти тільки снаряди вмієш носити??
А якщо на позицію вийде дрг, ти зможеш зайняти оборону, чи зразу в полон, бо ти цього не вмієш? Таких багато "а якщо..?", на які у тебе всі відповіді "ні". Це твій рівень професіоналізму.
Думаю, що заряджаючого міг би замінити, хоч не факт))
Але тут знову те саме - ЧОМУ нас всіх не вчили всього, чи хоча б основного?
Але не буду далі продовжувати, бо....
Нехай наше військо буде найкраще і найпрофесіональнішше!
Бо тут, як почнеш копати, то...
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:32
Hotab написав: Успіх написав:
Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...
Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.
Тому особисто я і ВИМИКАЮ ТЕЛЕФОН НА ВОГНЕВІЙ!!!
А як це втовкмачити командирам, чи ще пару десяткам хлопакам з сіл - я не знаю!
(тому кажу, що лише чіткі закони і чіткі накази змінять ситуацію)
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:34
flyman написав:
Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
почём вы сейчас покупаете килограмм еды?
beee написав:
а то я всё в надежде толковую инфу черпнуть захожу. уже не знаешь где её читать
нет её нигде. сами пишите тогда может появится.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:36
Успіх написав:
ЧОМУ нас всіх не вчили всього, чи хоча б основного?
Та бля це ТВОЄ життя. І ти не в школі,де мамка веде за руку за парту. Ти сам маєш розуміти, що тобі потрібно. І моделювати свої "а якщо...?"
Основна форма навчання в дорослому житті - самонавчання. Ти хоч раз підійшов до інших з обслуги : розкажи, як ти це робиш?" А якщо на позицію забреде піхотинець з РПГ-22, тобі не цікаво, як ним управлятись?? А як стріляти з РПК,якщо вб'ють кулеметника, а ти тут і живий? Я ж не кажу запустити Мі-24 і полетіти, але це ж наче ази. А тобі (не тільки тобі) накі нічого не цікаво і не потрібно. Тому армія нефіга не профі. Вбили когось і всі інші безпорадні.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:44
Успіх написав:
Тому особисто я і ВИМИКАЮ ТЕЛЕФОН НА ВОГНЕВІЙ!!!
небось смартфон. а шо батарея съемная ? реализовано аппаратное физическое отключение модулей связи, камер, микрофонов и аудиовыходов ? не, лучше совсем не брать.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:47
Hotab написав:
Тому армія нефіга не профі
Не я це написав- то й добре що не я))
Hotab написав:
Ти сам маєш розуміти, що тобі потрібно
Акуєць)) - взяли, наприклад, умовного столяра, чи підсобника будівельних робіт з села - а він, плять, аж очима сіяє - так цікавиться різною зброєю і її застосуванням?))
Так і хоче стати Рембо!
Плять, та роззуйте очі!!!
Треба, або все З ПЕРШОГО ДНЯ було вишколювати/навчати всіх, або... було 30р. створювати контрактну армію!
А не вимагати тепер від умовних комбайнерів/трактористів - професіоналізму у військовій справі!
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:48
Успіх написав: _Mykola_ написав: Успіх написав:
Та й пізніше - то раз строго казали.... то самі командири потім "втикали" в тіктоки... - ну а солдати що? - їм скучно... беруть приклад з командирів))
І треба було зразу СТРОГО-НАСТРОГО ЗАБОРОНИТИ ТЕЛЕФОНИ, чи навіть, збирати їх перед виїздом на вогневу!
Тут потрібно як з дітьми, пояснювати, чому так, і до чого призведе порушення, проста заборона визве шалений спротив.
І, звичайно особистий приклад, та неодмінне покаранння за поручення після того, як було проведено детально роз'яснення чому так.
Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...
Якщо тобі цінне життя твого фізичного носія аватара, то починати потрібно із себе, а не робити як інші барани.
Командири і влада, у випадку чого, твоїх дітей на ноги не ставитимуть.
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