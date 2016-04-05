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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:52
pilker написав: Успіх написав:
Тому особисто я і ВИМИКАЮ ТЕЛЕФОН НА ВОГНЕВІЙ!!!
небось смартфон. а шо батарея съемная ? реализовано аппаратное физическое отключение модулей связи, камер, микрофонов и аудиовыходов ? не, лучше совсем не брать.
Було таке багато разів, що я і не брав з собою смартфон... - але, після деяких обстрілів нас(коли просто БПЛА засік нашу автівку) - командир сказав брати з собою телефони, бо в разі чого - як зв'язатись, якщо рації не доступні/спалені?(а ти серед полів за нанадцять кілометрів від найближчого о села!
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:52
Успіх написав:
Треба, або все З ПЕРШОГО ДНЯ було вишколювати/навчати всіх, або... було 30р. створювати контрактну армію!
я тоже считаю что военную подготовку можно начинать со школы лет так с 13-14, и уделять ей серьезное внимание, больше конечно теории, какую то минимальную практику тоже можно. С 2014 когда стало ясно что войны не миновать ни один зепридент не внедрил такое.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:54
vitaliian написав: flyman написав:
Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
почём вы сейчас покупаете килограмм еды?
beee написав:
а то я всё в надежде толковую инфу черпнуть захожу. уже не знаешь где её читать
нет её нигде. сами пишите тогда может появится.
не зрозумів запитання про кілограм їди?
яким боком воно до евакуації з краматорська?
люди мають везти ще з собою баночки з майонезом?
який зв"язок в котексті теми евакуації меблів?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:54
flyman написав:
то починати потрібно із себе, а не робити як інші барани.
Тому я і беру вимкнений телефон на вогневу, перед тим поставивши "літачок" на ньому....
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:57
flyman написав:
не зрозумів запитання про кілограм їди?
яким боком воно до евакуації з краматорська?
а это каким боком к Краматорску?
Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
подумал может и сами голодаете.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 17:58
Hotab написав: Успіх написав:
Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...
Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.
Чудно що обоє праві.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:04
Успіх написав:
Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
та невже ?
А як же ? ДумайТЕ ? ЗЕ ?
Тобі, довбню, кажуть - не користуйся телефоном, не викладай фото ...
А тобі, як хріном по потелиці
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:05
"Мы для них второй сорт!" Жители Донбасса высказали всю правду об РФ
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:06
AlexMotel написав: Hotab написав: Успіх написав:
Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...
Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.
Чудно що обоє праві.
Якщо переходиш пішохідний перехід на зелене світло пішоходу і ... таки збиває машина... ніби ти і правий, з одного боку, а з іншого потрібно було дивитися по сторонам, а не надіятися, що зелене світло добавляє тобі декілька життів, а ПДР створюють навколо захисний силовий бар"єр.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:08
vitaliian написав: konstantin kirovograd написав:
если бы все те кто начинал захватческие войны на земном шаре за всю историю думали как вы то и войн бы не было....к сожалению никто так не думает а тупо захватывает территории
всё они думают, только не так как мы. Привычка кого то априори считать глупее себя это эгоцентризм. В основном надеются на подавление местного населения разными способами. У каждого способа свой ценник. Почему начали с Крыма не задумывались? там никого подавлять не пришлось. Немногочисленное кто был за Украину и не оформил паспорт рф - выехали сами. А с Харьковом уже сложнее. Поэтому не спешат брать Харьков
, чтобы зубы не стереть об него. Я здесь вижу прямую зависимость.
Т.е. идут медленно
спецом? Чтобы проукраинский народ выехал, а остальные (лояльные+болото) не страшны?
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