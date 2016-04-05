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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1869187018711872>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:52

  pilker написав:
  Успіх написав:Тому особисто я і ВИМИКАЮ ТЕЛЕФОН НА ВОГНЕВІЙ!!!

небось смартфон. а шо батарея съемная ? реализовано аппаратное физическое отключение модулей связи, камер, микрофонов и аудиовыходов ? не, лучше совсем не брать.

Було таке багато разів, що я і не брав з собою смартфон... - але, після деяких обстрілів нас(коли просто БПЛА засік нашу автівку) - командир сказав брати з собою телефони, бо в разі чого - як зв'язатись, якщо рації не доступні/спалені?(а ти серед полів за нанадцять кілометрів від найближчого о села!
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:52

  Успіх написав:Треба, або все З ПЕРШОГО ДНЯ було вишколювати/навчати всіх, або... було 30р. створювати контрактну армію!
я тоже считаю что военную подготовку можно начинать со школы лет так с 13-14, и уделять ей серьезное внимание, больше конечно теории, какую то минимальную практику тоже можно. С 2014 когда стало ясно что войны не миновать ни один зепридент не внедрил такое.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:54

  vitaliian написав:
  flyman написав:Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
почём вы сейчас покупаете килограмм еды?
  beee написав:а то я всё в надежде толковую инфу черпнуть захожу. уже не знаешь где её читать
нет её нигде. сами пишите тогда может появится.

не зрозумів запитання про кілограм їди?
яким боком воно до евакуації з краматорська?
люди мають везти ще з собою баночки з майонезом?
який зв"язок в котексті теми евакуації меблів?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:то починати потрібно із себе, а не робити як інші барани.

Тому я і беру вимкнений телефон на вогневу, перед тим поставивши "літачок" на ньому....
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:57

  flyman написав:не зрозумів запитання про кілограм їди?
яким боком воно до евакуації з краматорська?
а это каким боком к Краматорску?
Цього року ремонтував веранду в селі, яка пострадала від обстрілів, то частину шкла брав на сількій свалці.
подумал может и сами голодаете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:58

  Hotab написав:
  Успіх написав:Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...

Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.

Чудно що обоє праві.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:04

  Успіх написав:Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..

та невже ?
А як же ? ДумайТЕ ? ЗЕ ? :)

Тобі, довбню, кажуть - не користуйся телефоном, не викладай фото ...
А тобі, як хріном по потелиці
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы для них второй сорт!" Жители Донбасса высказали всю правду об РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:06

  AlexMotel написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Риба гниє з....
Починати треба з голови...
Ой, з влади..
Ой, з командирів...

Акуєть відповідь. Але життя твоє на кону. І воно для тебе має найбільшу цінність. А не для твого командира.

Чудно що обоє праві.

Якщо переходиш пішохідний перехід на зелене світло пішоходу і ... таки збиває машина... ніби ти і правий, з одного боку, а з іншого потрібно було дивитися по сторонам, а не надіятися, що зелене світло добавляє тобі декілька життів, а ПДР створюють навколо захисний силовий бар"єр.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:08

  vitaliian написав:
  konstantin kirovograd написав:если бы все те кто начинал захватческие войны на земном шаре за всю историю думали как вы то и войн бы не было....к сожалению никто так не думает а тупо захватывает территории
всё они думают, только не так как мы. Привычка кого то априори считать глупее себя это эгоцентризм. В основном надеются на подавление местного населения разными способами. У каждого способа свой ценник. Почему начали с Крыма не задумывались? там никого подавлять не пришлось. Немногочисленное кто был за Украину и не оформил паспорт рф - выехали сами. А с Харьковом уже сложнее. Поэтому не спешат брать Харьков, чтобы зубы не стереть об него. Я здесь вижу прямую зависимость.



Т.е. идут медленно спецом? Чтобы проукраинский народ выехал, а остальные (лояльные+болото) не страшны?
alibob
 
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