Коли ти один то рішення і відповідальність тільки на тобі.
Коли гурт людей, та ще й різного віку рішення та відповідальність за командиром, якщо кожен почне вчитись на свій лад то вже не військо.
Біда коли командир "глиняний".
|
|
|
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10
Про вічне...
Коли ти один то рішення і відповідальність тільки на тобі.
Коли гурт людей, та ще й різного віку рішення та відповідальність за командиром, якщо кожен почне вчитись на свій лад то вже не військо.
Біда коли командир "глиняний".
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10
❗️Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км - член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін
▫️За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі 3-6 тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.
гы: москали скупили в Херсоне все надувные матрасы, круги и уточки...)))
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:21
Цивільне житя має вибір, для армійського є устав, як не крути без нього діла не буде.
трохи вище зауважив.
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:26
Йшов 100500й рівень стурбованості...
Ну нарешті!!!
Але чому це анонсувати, а не зробити це потайки і 3-6ттжнів тому?
Але так... - в них над головами ракети не літають і їхніх рідних/близьких не гвалтують/вбивають...
Ну нічого - нам же "не спішно/не поспішаємо" - почекаємо ще місяць-півтора...
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, nighthawk5 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|