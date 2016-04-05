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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1869187018711872
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10

Про вічне...

Коли ти один то рішення і відповідальність тільки на тобі.

Коли гурт людей, та ще й різного віку рішення та відповідальність за командиром, якщо кожен почне вчитись на свій лад то вже не військо.

Біда коли командир "глиняний".
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10

❗️Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км - член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін
▫️За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі 3-6 тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.

гы: москали скупили в Херсоне все надувные матрасы, круги и уточки...)))
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:21

  flyman написав:Якщо переходиш пішохідний перехід на зелене світло пішоходу і ... таки збиває машина... ніби ти і правий, з одного боку, а з іншого потрібно було дивитися по сторонам, а не надіятися, що зелене світло добавляє тобі декілька життів, а ПДР створюють навколо захисний силовий бар"єр.


Цивільне житя має вибір, для армійського є устав, як не крути без нього діла не буде.
трохи вище зауважив.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Україна отримає ракети ATACMS

Фейк. Або застаріла невірна інфо. Виберіть свій варіант.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:26

Йшов 100500й рівень стурбованості...

  edvardd написав:❗️Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км - член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін
▫️За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі 3-6 тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.

гы: москали скупили в Херсоне все надувные матрасы, круги и уточки...)))

Ну нарешті!!!
Але чому це анонсувати, а не зробити це потайки і 3-6ттжнів тому?

Але так... - в них над головами ракети не літають і їхніх рідних/близьких не гвалтують/вбивають...

Ну нічого - нам же "не спішно/не поспішаємо" :twisted: - почекаємо ще місяць-півтора... :twisted:
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