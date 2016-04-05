Коли ти один то рішення і відповідальність тільки на тобі.
Коли гурт людей, та ще й різного віку рішення та відповідальність за командиром, якщо кожен почне вчитись на свій лад то вже не військо.
Біда коли командир "глиняний".
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Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10
Про вічне...
Коли ти один то рішення і відповідальність тільки на тобі.
Коли гурт людей, та ще й різного віку рішення та відповідальність за командиром, якщо кожен почне вчитись на свій лад то вже не військо.
Біда коли командир "глиняний".
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10
❗️Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км - член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін
▫️За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі 3-6 тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.
гы: москали скупили в Херсоне все надувные матрасы, круги и уточки...)))
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:21
Цивільне житя має вибір, для армійського є устав, як не крути без нього діла не буде.
трохи вище зауважив.
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:26
Йшов 100500й рівень стурбованості...
Ну нарешті!!!
Але чому це анонсувати, а не зробити це потайки і 3-6ттжнів тому?
Але так... - в них над головами ракети не літають і їхніх рідних/близьких не гвалтують/вбивають...
Ну нічого - нам же "не спішно/не поспішаємо" - почекаємо ще місяць-півтора...
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
думаю, що отримає. Колись. На рахунок 3-6 тижнів сумніваюсь.
Інше питання - чому стільки шуму навколо цього? ЦЕ не є якась вундервафля, яка щось в корені змінить в цій війні. Це просто ще один існтрумент, який трошки розширить можливості ЗСУ. Але принципових змін не відбудеться.
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:30
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:32
эти вопросы уже русским задавайте, я вижу только что Харьков брать не спешат. Хотя в феврале мне казалось что Харьков приоритетнее Мариуполя/Херсона будет по оборонным заводам и прочему. С логистикой ноу проблем - город у самой границы. Но видимо что то мешает.
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
⚡️Сейчас некоторые телеграм-каналы пишут, что Украина получит ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км, однако это не совсем так
Это старое заявление депутата от Демократической партии США Элиссы Слоткин, о том, что обе партии Конгресса США поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS для HIMARS.
Однако она НЕ уточняла, что нам передадут эти ракеты.
Более того, напомним, что поставку этих ракет блокирует лично Байден, так как боится спровоцировать Третью мировую войну 😔
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:57
Сьогодні ЗМІ про це:
От якби навесні таке, то може би з Маріуполем інакше склалось.
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