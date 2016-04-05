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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1870187118721873>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10

Про вічне...

Коли ти один то рішення і відповідальність тільки на тобі.

Коли гурт людей, та ще й різного віку рішення та відповідальність за командиром, якщо кожен почне вчитись на свій лад то вже не військо.

Біда коли командир "глиняний".
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:10

❗️Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км - член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін
▫️За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі 3-6 тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.

гы: москали скупили в Херсоне все надувные матрасы, круги и уточки...)))
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:21

  flyman написав:Якщо переходиш пішохідний перехід на зелене світло пішоходу і ... таки збиває машина... ніби ти і правий, з одного боку, а з іншого потрібно було дивитися по сторонам, а не надіятися, що зелене світло добавляє тобі декілька життів, а ПДР створюють навколо захисний силовий бар"єр.


Цивільне житя має вибір, для армійського є устав, як не крути без нього діла не буде.
трохи вище зауважив.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Україна отримає ракети ATACMS

Фейк. Або застаріла невірна інфо. Виберіть свій варіант.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:26

Йшов 100500й рівень стурбованості...

  edvardd написав:❗️Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км - член Палати представників від Демократичної партії США Елісса Слоткін
▫️За її словами, у Конгресі розуміють необхідність надати Україні ATACMS у найближчі 3-6 тижнів, щоб допомогти ЗСУ провести успішний контрнаступ на півдні України.

гы: москали скупили в Херсоне все надувные матрасы, круги и уточки...)))

Ну нарешті!!!
Але чому це анонсувати, а не зробити це потайки і 3-6ттжнів тому?

Але так... - в них над головами ракети не літають і їхніх рідних/близьких не гвалтують/вбивають...

Ну нічого - нам же "не спішно/не поспішаємо" :twisted: - почекаємо ще місяць-півтора... :twisted:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км

думаю, що отримає. Колись. На рахунок 3-6 тижнів сумніваюсь.
Інше питання - чому стільки шуму навколо цього? ЦЕ не є якась вундервафля, яка щось в корені змінить в цій війні. Це просто ще один існтрумент, який трошки розширить можливості ЗСУ. Але принципових змін не відбудеться.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:30

  Hotab написав:
  edvardd написав:Україна отримає ракети ATACMS

Фейк. Або застаріла невірна інфо. Виберіть свій варіант.

Вони вже тут як місяць, але все під повним контролем, глибоке імхо.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:32

  alibob написав:Т.е. идут медленно спецом? Чтобы проукраинский народ выехал, а остальные (лояльные+болото) не страшны?
эти вопросы уже русским задавайте, я вижу только что Харьков брать не спешат. Хотя в феврале мне казалось что Харьков приоритетнее Мариуполя/Херсона будет по оборонным заводам и прочему. С логистикой ноу проблем - город у самой границы. Но видимо что то мешает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну нарешті


⚡️Сейчас некоторые телеграм-каналы пишут, что Украина получит ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км, однако это не совсем так

Это старое заявление депутата от Демократической партии США Элиссы Слоткин, о том, что обе партии Конгресса США поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS для HIMARS.

Однако она НЕ уточняла, что нам передадут эти ракеты.

Более того, напомним, что поставку этих ракет блокирует лично Байден, так как боится спровоцировать Третью мировую войну 😔
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:57

  Hotab написав:
  edvardd написав:Україна отримає ракети ATACMS

Фейк. Або застаріла невірна інфо. Виберіть свій варіант.

Сьогодні ЗМІ про це:
Україна отримає ракети ATACMS з дальністю ураження до 300 кілометрів: куди вони долетять https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-o ... 24979.html

От якби навесні таке, то може би з Маріуполем інакше склалось.
Ой+
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