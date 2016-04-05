|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:09
Успіх написав:
Але тут знову те саме - ЧОМУ нас всіх не вчили всьог
о, чи хоча б основного?
чому для тебе не цікаво вчитися? чому не цінуєш власне життя?
перебуваєш 5 місяців на війні і не цікавишся нічим окрім форума і дружини
я завжди цікавився, у житті ніхто нікого не буде штовхати в гору, у мене був один капітан (котрий боявся конкуренції), навіть постановку на якір не дозволяв старпому(мені), а я всім своїм старпомам давав можливість навчатись, багато кого навчив і дал промоушен
коли писав тобі про правила безпеки (про відірвані пальці, поламані ноги), про те що с 2014-2021 кожного року ЗСУ втрачала 550-600 лс (загибелі не пов'язані з БД)
по інформації від знайомих я розумію рівень дисципліни, 20 років я чітко виконував накази старших, а потім 14 років виконували мої накази
впевен що не зможу воювати з такими розпіздями пліч-о-пліч
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8269
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3032 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:20
Ой+ написав:От якби навесні
таке, то може би з Маріуполем інакше склалось.
Ну так, мабуть, і буде - навесні...
наступного року
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3735
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:28
prodigy написав:
впевен що не зможу воювати з такими розпіздями пліч-о-пліч
Вот здесь с тобой согласен.Может и ошибаюсь.
Востаннє редагувалось Кучинелли
в Пон 01 сер, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1214
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:31
Hotab написав: _Mykola_ написав:
Якщо ця інформація збереже хоч одне життя, вже буде добре
Я ж нічого проти не маю. Сам пробую достукатись до ідіотів. Навіть тут це робив.
Можна піти далі: навіть супутники вміють бачити активність телефонів. І якщо в умовному полі між Словянськом і Краматорськом сотні активних телефонів, то ясно, що це не грибники.
А навіщо боротись з ідіотами?
Хіба не краще використати їх??
От, напр., є лісосмуга довжиною ~1.5км, і на ній три окопані залоги. На кожну з яких регулярно ходять ідіоти.
Мене особливо вразило як заходили перший раз в нове місце, типу "захоплювали його" -- фанати випили в машині, потім ще й дорогою, і не окопувались, а увечері "херой" поблизу по мобілці описував комусь свою крутизну. Як же ж нам пощастило, що воюємо не з цивілізованими народами, які би могли всім цим скористатись...
І, я так розумію, те місце відтоді "палили" мобілками регулярно.
Але, водночас, щодня хтось з наших ходить вздовж тієї лісосмуги. Один, двоє, натовп.
І досить було би простої команди -- часто зупинятись і обов'язково лізти в мобільну мережу -- і вже пошук справжніх залог, якщо карту пофарбувати всуціль, стане значно складнішим. Тут вже треба аналіз активності, повторів, щільності ймовірності...
Звісно ж, це буде непросто організувати. Бійці обурюватимуться. Казатимуть щось отаке: "а чого це ми маємо лишати фальшиві сліди, бубубу, хай комбат прийде і все зробить, бубубу..." Але хоч трохи -- можна буде наслідити.
Втім, навіть так як є -- головні ушкодження лісосмуги після бомбардувань наразі є, хоч і важко це зрозуміти, але ~ посеред двох залог!
Слава москвинсьому дебілізму -- найдебільнішому у світі.
І їхньому багатовіковому, потомственому алкоголізму -- слава, слава!
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:35
sashaqbl написав: edvardd написав:
Україна отримає ракети ATACMS із дальністю ураження до 300 км
думаю, що отримає. Колись. На рахунок 3-6 тижнів сумніваюсь.
Інше питання - чому стільки шуму навколо цього? ЦЕ не є якась вундервафля, яка щось в корені змінить в цій війні. Це просто ще один існтрумент, який трошки розширить можливості ЗСУ. Але принципових змін не відбудеться.
В перші дні потрібно було мати таку зброю - свою і не боятись обробляти нею територію ворога. А тепер це суттєвої погоди не зробить - так, допоможе підтримувати деякий паритет, повільніше втрачати території.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 01 сер, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3121
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:43
prodigy написав:
чому для тебе не цікаво вчитися? чому не цінуєш власне життя?
перебуваєш 5 місяців на війні і не цікавишся нічим окрім форума і дружини
Ну це трохи філософське питання...
Але я(для себе) періодично дивлюсь на ютубі про різного роду зброю...- але це все поверхнево. А щоб вивчати кожний кулемет/гранатомет/стінгер...чи Гавбицю/САУ/Танк/Цезар і далі по списку.. - ДЕТАЛЬНО("до болтика") - як з ними поводитись/стріляти з них і т.д. - Ну не моє це...
Тим більше, що подивившись/послухавши ролики на ютубі - я ж попрактикувати мало на чому можу!
Але, ну нехай я такий/така в мене вдача, що мені це не цікаво/немає тяги до зброї... - а от інші? Є ж ще крім мене 100500 людей різного віку!
Я б таки хотів, щоб русло нашої розмови перетекло "про всіх", а не про одного лише Успіха, який не служив/комісований/ніколи не тримав автомат у руці до березня цього року!
А тут каска/бронік/автомат... а ніхто ж не питає, чи Успіх фізично/по здоров'ю був готовий до служби в ЗСУ, і чи зараз готовий...?
Так, я сам згодився на воєнкоматі, що йду... - а тут ви починаєте з мене вимагати, чому я не Рембо/не вмію користуватись різною зброєю... нічим не цікавлюсь...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3735
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:50
Кучинелли написав: prodigy написав:
впевен що не зможу воювати з такими розпіздями пліч-о-пліч
Вот здесь с тобой согласен.Я могу ошибаться, но Долярчик и Боба производят впечатление не бойцов, а пэйсателей.Люди ушедшие на войну из форумчан или перестали тут появляться или пишут так, что между строк задышка чувствуется.А этот сначала рассказывает, что 30К жене на продукты отдал, а потом, что жена на всю сумму доллары накупила.Так такие и не нуждаются в бешеных зарплатах. пока другие концы с концами сводят.А Боба в окопе мемуары херачит, точно так же как раньше.Очень подозрительные чуваки, не похожи на военных.Может и ошибаюсь.
Абсолютно нормальні гарні мобілізовані!!! бійці.
Командиру бажати кращих - гнівити Бога.
Не треба до них застосовувати критерії, як до профі.
Порівнювати їх треба з ... оточуючими їх.
З думками, діями та вчинками інших.
Імхо. Хлопцям, що під обстрілами та в умовах..., читати негативні думки (форумчан) про них...
Ну не можна так.
Герої вони і крапка.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25367
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:53
Які там покоління були - пепсі , міленіали , зараз покоління Гугла ...
У кожного свої нюанси в поведінці . Армія - це достатньо специфічна структура , яка має мало спільного з цивільним життям . Одне з основних - дисципліна та виконання наказів . Для переважної більшості це майже неможливо . Якщо при цьому ще й самого себе треба обмежувати якось ...
Добре , що все-таки нове покоління офіцерів виросло , причому на всіх рівнях ... Ну а що народ різному вчитися не хоче - так і в мирному житті мало хто хоче . Хто хоче і має здібності - того і видно . Як отого пацана , що 7 штук літалок збив ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3572
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:53
AlexMotel написав:
Чудно що обоє праві.
Я з 16 років в авіації. І мені з першого дня втлумачували:"основная форма обучения - самообучение".
В ВВНЗ після обіду 4 години самопідготовки (сам-по) з обов'язковим перебуванням в аудиторії. Звичайно, можна грати за партою в преф або нарди (і це теж треба вміти), але це час для самоосвіти. І кожен з вузу виходить з дуже різним рівнем освіти.
До чого це я??
Тут стоїть питання виживання себе і країни. А народ в зсу, не маючи навіть в стані зародку знань, сидить і пистячить тут тіради.
У мене сьогодні відмова електроніки на борту. Весь день інженери шукали проблему, нарешті знайшли, завтра знову let's go в повітря (як кажуть у нас на детройщині). Більше стільки часу для релаксу аж до ротації не буде. А у наших бійців на передку є цей час ..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7917
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 01 сер, 2022 19:58
detroytred написав:
Герої вони і крапка.
Однозначно!
Але хай ростуть над собою . Бо сьогодні н̶е̶ ̶н̶а̶с̶р̶а̶в̶ ̶в̶ ̶ш̶т̶а̶н̶и̶ ̶-̶ ̶в̶ж̶е̶ ̶̶г̶е̶р̶о̶йне ухилився від війни , вже молодець, в заатра вимоги до нього особисто вже дещо вищі.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7917
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|99554
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|459393
|
|
|1
|3419
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|