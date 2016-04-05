|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:06
Hotab написав: detroytred написав:
Герої вони і крапка.
Однозначно!
Але хай ростуть над собою . Бо сьогодні н̶е̶ ̶н̶а̶с̶р̶а̶в̶ ̶в̶ ̶ш̶т̶а̶н̶и̶ ̶-̶ ̶в̶ж̶е̶ ̶̶г̶е̶р̶о̶йне ухилився від війни , вже молодець, в заатра вимоги до нього особисто вже дещо вищі.
Саме так!
До того ж у Вас є право на поради, порівняння, вимоги. В нас - нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25372
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:17
detroytred написав:
Хлопцям, що під обстрілами та в умовах..., читати негативні думки (форумчан) про них...
Ну не можна так.
Герої вони і крапка.
Дякую Вам за підтримку!👍
detroytred написав:
Не треба до них застосовувати критерії, як до профі.
Порівнювати їх треба з ... оточуючими їх.
З думками, діями та вчинками інших
Саме так!
Я ж не служив/про військову службу знав лише з розповідей і фільмів... - а тут бац - і висмикнули мене з звичайного життя пересічного(хоч і добровільно)
Puente написав:
Армія - це достатньо специфічна структура , яка має мало спільного з цивільним життям . Одне з основних - дисципліна та виконання наказів . Для переважної більшості це майже неможливо .
Саме так!
Ми ж до того/все життя жили цивільним життям... - а тут бац, і на фронт!
А тут Хотаб приміряє всіх до себе(який, як риба у воді/воєнний чоловік) - і дивується, чому вчорашні трактористи, пекарі, кравці, офіс-менеджери і т. п. - не професійні "універсальні солдати"!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3735
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:36
Успіх
Bobua дуже влучно визначив -- у вас там поки більше "колгосп".
Хотаб дуже правильні поради дає (Вам, як особі). Як вижити у ньому.
Імхо. Приєднуюсь до prodigy -- не уявляю, як ви там з таким рівнем дисципліни (за умов: зібрали вас різного віку і т.д.), не просто служите, а воююте.
Вдачі вам усім трьом!
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25372
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:36
Hotab написав: AlexMotel написав:
Чудно що обоє праві.
Я з 16 років в авіації. І мені з першого дня втлумачували:"основная форма обучения - самообучение".
В ВВНЗ після обіду 4 години самопідготовки (сам-по) з обов'язковим перебуванням в аудиторії. Звичайно, можна грати за партою в преф або нарди (і це теж треба вміти), але це час для самоосвіти. І кожен з вузу виходить з дуже різним рівнем освіти.
Пілот то вже є командир, це все ж таки не рядова піхота чи арта.
Ще з армійки пам'ятаю молодих пілотів, вони вже були набагато самостійнішимі ніж інші стройові офіцери, в 1987-89 строкова служба ВВС СГВ Колобжег. Точка КДП,радіостанції і т.п.
Hotab написав:
До чого це я??
Тут стоїть питання виживання себе і країни. А народ в зсу, не маючи навіть в стані зародку знань, сидить і пистячить тут тіради.
У мене сьогодні відмова електроніки на борту. Весь день інженери шукали проблему, нарешті знайшли, завтра знову let's go в повітря (як кажуть у нас на детройщині). Більше стільки часу для релаксу аж до ротації не буде. А у наших бійців на передку є цей час ..
Відповім прикладом,що таке 11 зірок в футбольній команді без толкового тренера - стадо мільонерів з сумнівним успіхом на полі, і що таке звичайні гравці з талановитим тренером - команда з правом на перемогу.
Тому вважаю що все ж таки толковий командир зобов'язаний вчити своїх людей(мобілізованих) як воно все працює, а не кожен суне носа по своєму бажанню.
Так, питання де набрати цих справжніх командирів ?...
-
AlexMotel
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:41
AlexMotel написав:
Так, питання де набрати цих справжніх командирів ?...
Відповідь - з рядового піхоти..який
а - слухає
б - розуміє почуте
в - хоче стати кращим і повернутись додому не калікою..
А так
Хто знизу - такі й зверху...
Подивіться на педерацію
Це путін всіх зробив Дебілами?
Чи Дебіли зробили путіна?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25849
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:45
budivelnik ну не пресуй ти в стилі НКВД, хлопці все й так розуміють, що не розуміють запитують тут, діляться ...вони вже гідні бійці.
-
AlexMotel
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:47
budivelnik написав: AlexMotel написав:
Так, питання де набрати цих справжніх командирів ?...
Відповідь - з рядового піхоти..який
а - слухає
б - розуміє почуте
в - хоче стати кращим і повернутись додому не калікою..
Тут згоден,це найкращій варіант.
-
AlexMotel
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:56
Це
AlexMotel написав:
Так, питання де набрати цих справжніх командирів ?...
Питання не в тому де їх взяти?!
На 40+ млн. в нас вистачає і справжніх політиків, і справжніх командирів, і справжніх лікарів, судей і т.д.
Питання ХТО їх візьме?
Ліфти...
Ліфти треба побудувати, а вони вже автоматично, як система, просунуть.
Але теж питання: хто побудує?
В кого інструменти...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25372
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:56
Успіх написав: prodigy написав:
чому для тебе не цікаво вчитися? чому не цінуєш власне життя?
перебуваєш 5 місяців на війні і не цікавишся нічим окрім форума і дружини
Ну це трохи філософське питання...
Але я(для себе) періодично дивлюсь на ютубі про різного роду зброю...- але це все поверхнево. А щоб вивчати кожний кулемет/гранатомет/стінгер...чи Гавбицю/САУ/Танк/Цезар і далі по списку.. - ДЕТАЛЬНО("до болтика") - як з ними поводитись/стріляти з них і т.д. - Ну не моє це...
Тим більше, що подивившись/послухавши ролики на ютубі - я ж попрактикувати мало на чому можу!
Але, ну нехай я такий/така в мене вдача, що мені це не цікаво/немає тяги до зброї... - а от інші? Є ж ще крім мене 100500 людей різного віку!
Я б таки хотів, щоб русло нашої розмови перетекло "про всіх", а не про одного лише Успіха, який не служив/комісований/ніколи не тримав автомат у руці до березня цього року!
А тут каска/бронік/автомат... а ніхто ж не питає, чи Успіх фізично/по здоров'ю був готовий до служби в ЗСУ, і чи зараз готовий...?
Так, я сам згодився на воєнкоматі, що йду... - а тут ви починаєте з мене вимагати, чому я не Рембо/не вмію користуватись різною зброєю... нічим не цікавлюсь...
не треба вчитися на тому чого немає поряд, але якщо є якась гаубіца/бмп то чому би не повчитись...
я понад 20 років працював на ро-ро , і користався будь якою технікою (тягачи седельні, трактори, буси, єкскаватори, форклиты, топлифты ) майже все що на колесах, а ми ще танки перевозили(але танки коштовний вантаж, їхав у башті і казав куди танк рухати)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8273
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3030 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:00
detroytred написав:
Герої вони і крапка.
згоден що дійно герої, але вчитись завжди корисно (може колись і знадобиться)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8273
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3030 раз.
- Подякували: 2973 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|99555
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|459419
|
|
|1
|3419
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|