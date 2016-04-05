detroytred написав:
Саме так!
До того ж у Вас є право на поради, порівняння, вимоги. В нас - нема.
так ми даємо поради, тому що бажаємо, щоб вижив, щоб гарно воював (це до всих нашіх воїнів), а якщо інакше то це біда
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Додано: Пон 01 сер, 2022 21:04
так ми даємо поради, тому що бажаємо, щоб вижив, щоб гарно воював (це до всих нашіх воїнів), а якщо інакше то це біда
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:11
Не може, а точно знадобиться.
І вчитися вимагають навіть обов'язки зі Статуту.
Я лише звернув увагу, що "поради" (точніше їх форма) якось потроху почали виходити за межі -- робити з героїв хто зна кого. Це неправильно.
В першу чергу, тому що в такому разі не спонукають до прислухатися до них. Навіть навпаки.
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:18
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:21
Ок, я все розумію...
Я все розумію, що хочуть всі мені донести))
Ще б і мене зрозуміли, що я хочу донести...
А якщо ще отак>>>
Це..... якби звичайному пересічному дати в руки фарби і кісточку і сказати - маєш намалювати картину Мони Лізи не гірше за Леонардо да Вінчі!
По-перше - пересічний далеко не намалює і приблизно, а по-друге - ну не цікаво, від слова взагалі, малювати більшості людям картини!!!
Чи військова служба - "це інше"© ?
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:29
Сидить зараз Успіх в оточенні ... (він вказував відсоток))), командир до нього підходив, який ...
Ще й невідомо в яких умовах зараз знаходиться.
А тут ми з порадами))
Він чудово бачить розмір впливу на своє виживання та задачі підрозділу оцього, що навкруги, в порівняні з впливом порад.
Він же розумна людина.
Але ж проста цивільна людина.
Йому поперед усе підтримка потрібна.
Потім поради.
От тоді Успіх сам буде строчити, що сьогодні навчився новому чомусь.
Тобто послідовність.
Це абсолютно різні речі: коли беруть підрозділ новачків і ліплять з нього (з усіх), переформатовують.
Одночасно усіх. Одночасно й усіх.
І коли -- пропонується в колективі... переформатуватись окремій особі.
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