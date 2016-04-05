RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1872187318741875
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:04

  detroytred написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:Герої вони і крапка.

Однозначно!
Але хай ростуть над собою . Бо сьогодні н̶е̶ ̶н̶а̶с̶р̶а̶в̶ ̶в̶ ̶ш̶т̶а̶н̶и̶ ̶-̶ ̶в̶ж̶е̶ ̶̶г̶е̶р̶о̶йне ухилився від війни , вже молодець, в заатра вимоги до нього особисто вже дещо вищі.

Саме так!

До того ж у Вас є право на поради, порівняння, вимоги. В нас - нема.


так ми даємо поради, тому що бажаємо, щоб вижив, щоб гарно воював (це до всих нашіх воїнів), а якщо інакше то це біда
prodigy
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3030 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я ж не служив/про військову службу знав лише з розповідей і фільмів... - а тут бац - і висмикнули мене з звичайного життя пересічного(хоч і добровільно)


все залежить від людини, від її стрижня, самодисципліна

за 2 тижні) цивільна людина стає солдатом, а тим паче за 5ть
prodigy
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3030 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:11

  prodigy написав:
  detroytred написав:Герої вони і крапка.


згоден що дійно герої, але вчитись завжди корисно (може колись і знадобиться)

Не може, а точно знадобиться.
І вчитися вимагають навіть обов'язки зі Статуту.

Я лише звернув увагу, що "поради" (точніше їх форма) якось потроху почали виходити за межі -- робити з героїв хто зна кого. Це неправильно.
В першу чергу, тому що в такому разі не спонукають до прислухатися до них. Навіть навпаки.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25372
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:18

  Успіх написав: командир сказав брати з собою телефони, бо в разі чого - як зв'язатись, якщо рації не доступні/спалені?(а ти серед полів за нанадцять кілометрів від найближчого о села!

не знаю. может нокия кнопочная для бабушек тех времен. батарею и симку вынуть до момента пользования.
pilker
 
Повідомлень: 177
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:21

Ок, я все розумію...

Я все розумію, що хочуть всі мені донести))

Ще б і мене зрозуміли, що я хочу донести...

А якщо ще отак>>>
Це..... якби звичайному пересічному дати в руки фарби і кісточку і сказати - маєш намалювати картину Мони Лізи не гірше за Леонардо да Вінчі! :D
По-перше - пересічний далеко не намалює і приблизно, а по-друге - ну не цікаво, від слова взагалі, малювати більшості людям картини!!!

Чи військова служба - "це інше"© ? ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3735
З нами з: 18.03.21
Подякував: 140 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:29

  prodigy написав: воював (це до всих нашіх воїнів), а якщо інакше то це біда

Сидить зараз Успіх в оточенні ... (він вказував відсоток))), командир до нього підходив, який ...
Ще й невідомо в яких умовах зараз знаходиться.

А тут ми з порадами))
Він чудово бачить розмір впливу на своє виживання та задачі підрозділу оцього, що навкруги, в порівняні з впливом порад.
Він же розумна людина.
Але ж проста цивільна людина.
Йому поперед усе підтримка потрібна.
Потім поради.

От тоді Успіх сам буде строчити, що сьогодні навчився новому чомусь.
Тобто послідовність.

Це абсолютно різні речі: коли беруть підрозділ новачків і ліплять з нього (з усіх), переформатовують.
Одночасно усіх. Одночасно й усіх.
І коли -- пропонується в колективі... переформатуватись окремій особі.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25372
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1872187318741875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 459419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (690)
01.08.2022 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.