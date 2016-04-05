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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1872187318741875
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:18

  Успіх написав: командир сказав брати з собою телефони, бо в разі чого - як зв'язатись, якщо рації не доступні/спалені?(а ти серед полів за нанадцять кілометрів від найближчого о села!

не знаю. может нокия кнопочная для бабушек тех времен. батарею и симку вынуть до момента пользования.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:21

Ок, я все розумію...

Я все розумію, що хочуть всі мені донести))

Ще б і мене зрозуміли, що я хочу донести...

А якщо ще отак>>>
Це..... якби звичайному пересічному дати в руки фарби і кісточку і сказати - маєш намалювати картину Мони Лізи не гірше за Леонардо да Вінчі! :D
По-перше - пересічний далеко не намалює і приблизно, а по-друге - ну не цікаво, від слова взагалі, малювати більшості людям картини!!!

Чи військова служба - "це інше"© ? ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:29

  prodigy написав: воював (це до всих нашіх воїнів), а якщо інакше то це біда

Імхо з дивану:

Сидить зараз Успіх в оточенні ... (він вказував відсоток))) можна його навіть на 2 поділити), командир до нього підходив, який ...
Ще й невідомо в яких умовах зараз знаходиться.

А тут ми з порадами))
Він чудово бачить розмір впливу на своє виживання та задачі підрозділу оцього, що навкруги, в порівняні з впливом порад.
Він же розумна людина.
Але ж проста цивільна людина.
Йому поперед усе підтримка потрібна.
Потім поради.

От тоді Успіх сам буде строчити, що сьогодні навчився новому чомусь.
Тобто послідовність.

Це абсолютно різні речі: коли беруть підрозділ новачків і ліплять з нього (з усіх), переформатовують.
Одночасно усіх. Одночасно й усіх.
І коли -- пропонується в колективі... переформатуватись окремій особі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А тут Хотаб приміряє всіх до себе(який, як риба у воді/воєнний чоловік) - і дивується, чому вчорашні трактористи, пекарі, кравці, офіс-менеджери і т. п. - не професійні "універсальні солдати"

Хотаб стимулює тебе не віддати своє життя бездарно. Берегти його. Бо воно цінне не тільки тобі і твоїм рідним. Воно необхідне державі для виконання поставлених завдань.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:51

  AlexMotel написав:budivelnik ну не пресуй ти в стилі НКВД, хлопці все й так розуміють, що не розуміють запитують тут, діляться ...вони вже гідні бійці.
Не погоджуюсь..
Тут проблема часу
Людина адаптується до практично будь-яких умов..
Але
Або адаптується правильно - і отримує(збільшує) свої шанси перемогти
Або адаптується не правильно..і просто запускає відлік(зворотній) свого життя..

Простий приклад
Приїхала людина з населенного пункту з мінімальним автомобільним трафіком...
Щоб не зїти з розуму від походу в магазин ( де треба перейти через 4-х полоску...) - вона адаптується і перестає боятись авто...
Але одна адаптувавшись - вчиться користуватись сигналами світлофору і пішоходними переходами..
А друга безстрашно перебігає, ухиляючись...чим більше разів перебігла - тим впевненіше себе веде, але тим менше в неї шансів дожити до кінця року....

Так само і в армії
Той хто адаптується правильно ( на автоматі виконує правила особистої безпеки) - той стане кращим бійцем і переможе
Той кому пофіг - швидко помре..можливо навіть і героєм..але шкоди нанесе ворогу менше ніж обережний який дожив до перемоги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Той хто адаптується правильно ( на автоматі виконує правила особистої безпеки) - той стане кращим бійцем і переможе
Той кому пофіг - швидко помре..можливо навіть і героєм..але шкоди нанесе ворогу менше ніж обережний який дожив до перемоги.

в логической цепочке (если ето она) утеряно значение отцов какмандиров.
у них первая скрипка и они решают многое.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 22:09

  Goodman написав:
  budivelnik написав:Той хто адаптується правильно ( на автоматі виконує правила особистої безпеки) - той стане кращим бійцем і переможе
Той кому пофіг - швидко помре..можливо навіть і героєм..але шкоди нанесе ворогу менше ніж обережний який дожив до перемоги.
в логической цепочке (если ето она) утеряно значение отцов какмандиров.
у них первая скрипка и они решают многое.
Давайте
Котлети - окремо
Мухи - окремо...
Є командири
Одні вимагають...другі пускають на самотьок....
Є бійці
Одні вчаться...другим пофіг поради.....
У нас є чотири варіанти майбутнього
Пофігіст боєць+пофігіст командир=жопа обом
Пофігіст боєць+хороший командир=бійцю милять шию , результат є
Хороший боєць+пофігіст командир=в бойових умовах боєць поміняється місцями з командиром
Хороший боєць+хороший командир=Ми перемогли....

Як бачимо -пофігіст боєць для нас проблема більша ніж пофігіст командир....
budivelnik
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