не знаю. может нокия кнопочная для бабушек тех времен. батарею и симку вынуть до момента пользования.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 21:18
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:21
Ок, я все розумію...
Я все розумію, що хочуть всі мені донести))
Ще б і мене зрозуміли, що я хочу донести...
А якщо ще отак>>>
Це..... якби звичайному пересічному дати в руки фарби і кісточку і сказати - маєш намалювати картину Мони Лізи не гірше за Леонардо да Вінчі!
По-перше - пересічний далеко не намалює і приблизно, а по-друге - ну не цікаво, від слова взагалі, малювати більшості людям картини!!!
Чи військова служба - "це інше"© ?
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:29
Імхо з дивану:
Сидить зараз Успіх в оточенні ... (він вказував відсоток))) можна його навіть на 2 поділити), командир до нього підходив, який ...
Ще й невідомо в яких умовах зараз знаходиться.
А тут ми з порадами))
Він чудово бачить розмір впливу на своє виживання та задачі підрозділу оцього, що навкруги, в порівняні з впливом порад.
Він же розумна людина.
Але ж проста цивільна людина.
Йому поперед усе підтримка потрібна.
Потім поради.
От тоді Успіх сам буде строчити, що сьогодні навчився новому чомусь.
Тобто послідовність.
Це абсолютно різні речі: коли беруть підрозділ новачків і ліплять з нього (з усіх), переформатовують.
Одночасно усіх. Одночасно й усіх.
І коли -- пропонується в колективі... переформатуватись окремій особі.
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хотаб стимулює тебе не віддати своє життя бездарно. Берегти його. Бо воно цінне не тільки тобі і твоїм рідним. Воно необхідне державі для виконання поставлених завдань.
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:51
Не погоджуюсь..
Тут проблема часу
Людина адаптується до практично будь-яких умов..
Але
Або адаптується правильно - і отримує(збільшує) свої шанси перемогти
Або адаптується не правильно..і просто запускає відлік(зворотній) свого життя..
Простий приклад
Приїхала людина з населенного пункту з мінімальним автомобільним трафіком...
Щоб не зїти з розуму від походу в магазин ( де треба перейти через 4-х полоску...) - вона адаптується і перестає боятись авто...
Але одна адаптувавшись - вчиться користуватись сигналами світлофору і пішоходними переходами..
А друга безстрашно перебігає, ухиляючись...чим більше разів перебігла - тим впевненіше себе веде, але тим менше в неї шансів дожити до кінця року....
Так само і в армії
Той хто адаптується правильно ( на автоматі виконує правила особистої безпеки) - той стане кращим бійцем і переможе
Той кому пофіг - швидко помре..можливо навіть і героєм..але шкоди нанесе ворогу менше ніж обережний який дожив до перемоги.
Додано: Пон 01 сер, 2022 21:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
в логической цепочке (если ето она) утеряно значение отцов какмандиров.
у них первая скрипка и они решают многое.
Додано: Пон 01 сер, 2022 22:09
Давайте
Котлети - окремо
Мухи - окремо...
Є командири
Одні вимагають...другі пускають на самотьок....
Є бійці
Одні вчаться...другим пофіг поради.....
У нас є чотири варіанти майбутнього
Пофігіст боєць+пофігіст командир=жопа обом
Пофігіст боєць+хороший командир=бійцю милять шию , результат є
Хороший боєць+пофігіст командир=в бойових умовах боєць поміняється місцями з командиром
Хороший боєць+хороший командир=Ми перемогли....
Як бачимо -пофігіст боєць для нас проблема більша ніж пофігіст командир....
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