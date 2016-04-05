Успіх написав:

prodigy написав: чому для тебе не цікаво вчитися? чому не цінуєш власне життя?



перебуваєш 5 місяців на війні і не цікавишся нічим окрім форума і дружини чому для тебе не цікаво вчитися? чому не цінуєш власне життя?перебуваєш 5 місяців на війні і не цікавишся нічим окрім форума і дружини

Ну це трохи філософське питання...Але я(для себе) періодично дивлюсь на ютубі про різного роду зброю...- але це все поверхнево. А щоб вивчати кожний кулемет/гранатомет/стінгер...чи Гавбицю/САУ/Танк/Цезар і далі по списку.. - ДЕТАЛЬНО("до болтика") - як з ними поводитись/стріляти з них і т.д. - Ну не моє це...Тим більше, що подивившись/послухавши ролики на ютубі - я ж попрактикувати мало на чому можу!Але, ну нехай я такий/така в мене вдача, що мені це не цікаво/немає тяги до зброї... - а от інші? Є ж ще крім мене 100500 людей різного віку!Я б таки хотів, щоб русло нашої розмови перетекло "про всіх", а не про одного лише Успіха, який не служив/комісований/ніколи не тримав автомат у руці до березня цього року!А тут каска/бронік/автомат... а ніхто ж не питає, чи Успіх фізично/по здоров'ю був готовий до служби в ЗСУ, і чи зараз готовий...?Так, я сам згодився на воєнкоматі, що йду... - а тут ви починаєте з мене вимагати, чому я не Рембо/не вмію користуватись різною зброєю... нічим не цікавлюсь...