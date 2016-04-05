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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1873187418751876
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 05:21

І всім би було добре/всі би мали змогу полизати того меду)))

  Bobua написав:А може бути, що потім ще й казатимуть: " от, пішли, позаймали всі місця, інших не пускали... "

Та вже деякі форумчани приблизно так кажуть))
Мовляв, позаймали місця, грошенята рубають чималі, а ми тут в тилу на скорочених зарплатнях ледве жевріємо))
Хотіли було до вас - так у воєнкоматі лише записали і відпустили...

п.с.
Нехай у воєнкоматах групи якісь створюють "сильно бажаючих", чи що...))

п.с.2
І ще трохи фантазії))
Було б добре, що відвоював пів року на фронті(в ідеалі 3міс) і всіх, чи майже всіх, замінили на іншу "партію хлопців" і так далі - знову по колу...
Як в три зміни на роботі працюють...
А тут в дві-три зміни на рік можна так би було зробити...

Ну, але це все лише фантазії/хотєлки)))
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 05:35

  Bobua написав:
  Кучинелли написав:
  prodigy написав:впевен що не зможу воювати з такими розпіздями пліч-о-пліч


Вот здесь с тобой согласен.Я могу ошибаться, но Долярчик и Боба производят впечатление не бойцов, а пэйсателей.
....
такие и не нуждаются в бешеных зарплатах. пока другие концы с концами сводят.А Боба в окопе мемуары херачит, точно так же как раньше.Очень подозрительные чуваки, не похожи на военных.Может и ошибаюсь..




І я, я теж згоден!

І рішення проблеми просте й лежить майже на поверхні -- рішуче, одним махом, очистити ЗСУ від усіляких асоціальних Долярчиків і Бобів. Затаврувати їх ганьбою. І геть їх, геть! Негідні вони. І хай лишень не схочуть піти...

І тоді зможете спокійно воювати.
І все зробите як має бути.
І країна нарешті полегшено зітхне -- під надійним захистом гідних воїнів, з ясними поглядами, полум'яними серцями, твердими руками...



От якось так.
Петицію би зробити, чи що?


Только проблема в том, что попав в армию - для выхода назад на гражданку - не так и много вариантов... : (
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