Та вже деякі форумчани приблизно так кажуть))
Мовляв, позаймали місця, грошенята рубають чималі, а ми тут в тилу на скорочених зарплатнях ледве жевріємо))
Хотіли було до вас - так у воєнкоматі лише записали і відпустили...
п.с.
Нехай у воєнкоматах групи якісь створюють "сильно бажаючих", чи що...))
п.с.2
І ще трохи фантазії))
Було б добре, що відвоював пів року на фронті(в ідеалі 3міс) і всіх, чи майже всіх, замінили на іншу "партію хлопців" і так далі - знову по колу...
Як в три зміни на роботі працюють...
А тут в дві-три зміни на рік можна так би було зробити...
Ну, але це все лише фантазії/хотєлки)))